Chi è Gabriel Aubry il fidanzato di Charlize Theron? Età, lavoro e figli

Da quando si è separata da Sean Penn nel 2015, la splendida Charlize Theron, 46 anni, è rimasta single, almeno pubblicamente. Ma ora, secondo Us Weekly, sembra che l’attrice sudafricana abbia ritrovato l’amore con il modello canadese Gabriel Aubry, 45 anni, ex compagno di Halle Berry. La coppia è stata insieme dal 2005 al 2010 e la loro drammatica rottura è stata per anni una costante dei tabloid, a causa della lunga battaglia in tribunale per l’affidamento della figlia Nahla, oggi quattordicenne, e per il pagamento degli alimenti che l’attrice deve ancora versare al suo ex per il mantenimento della bambina – una questione per la quale ha recentemente espresso le sue rimostranze. Con il cuore che batte di nuovo, sembra che Charlize abbia trovato il suo lieto fine.

I nomi di Gabriel e Charlize si sono intrecciati dal 2017! All’epoca, l’attrice aveva subito spento il gossip, chiarendo che si trattava solo di amicizie dovute al fatto che Nahla, la figlia di Gabriel, frequentava la stessa scuola dei due figli adottivi di Charlize, August e Jackson. Ma ora si dice che tra i due sia scattato qualcosa di più: “Sono usciti più volte insieme”, ha dichiarato un insider a Us Weekly. Ma è ancora troppo presto per parlare di amore, perché la fonte dice: “È una situazione molto rilassata. Per ora si stanno divertendo”.

Se Charlize e Gabriel sono davvero innamorati l’uno dell’altra, il piccolo August sarà il più felice di tutti! Un paio di anni fa, August aveva implorato sua madre: “Mamma, devi trovare qualcuno di speciale. Devi avere una relazione!”. Al che l’attrice aveva risposto: “Sono perfettamente soddisfatta della mia relazione con me stessa”. Charlize ha raccontato questa storia nel podcast InCharge with DVF di Diane Von Furstenberg. Ha poi aggiunto: “Dall’espressione di August ho capito che non aveva mai sentito parlare di una cosa del genere. La sua mente era sconvolta. Ma sono sicura che in quel momento ha capito che è possibile avere un rapporto soddisfacente con se stessi”.

Charlize Theron ha parlato apertamente della sua soddisfazione nel vivere da single e nel 2020 ha minimizzato la sua relazione con Sean Penn, dichiarando all’Howard Stern Show che il matrimonio non è mai stato un pensiero nella loro relazione. È stata molto chiara, affermando che si sono frequentati solo per un anno e che non sono mai andati a vivere insieme. È chiaro che Charlize ha opinioni forti sulle questioni di cuore e la sua nuova fiamma, Gabriel Aubry, non potrà dire di non essere stato avvertito! Charlize è appassionata della sua indipendenza e non è mai stata timida nell’esprimerla.