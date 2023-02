Chi è Gabriele Costanzo figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi?

Ecco cosa dovete sapere di lui: è affidabile, degno di fiducia e un grande amico.

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Il gigante della televisione si è spento ieri mattina a Roma all’età di 84 anni a seguito di alcune complicazioni delle sue condizioni di salute. Maria De Filippi e il figlio Gabriele Costanzo sono stati vicini al colosso televisivo fino al suo ultimo saluto.

Gabriele Costanzo è il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Il ragazzo ha 31 anni ed è stato adottato dalla coppia all’età di 13 anni. Di Gabriele sappiamo che il giovane lavora al fianco della madre, decidendo però di rimanere dietro le quinte. Gabriele è un gran lavoratore e ha deciso di stare lontano dai riflettori. È un membro prezioso della squadra della madre.

Gabriele ha voluto evitare i riflettori a cui i suoi genitori sono stati costantemente esposti nel corso della loro vita. Oggi, quindi, il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi lavora per la Fascino, la casa di produzione della madre.

Gabriele Costanzo è in stretto contatto con i responsabili di programmi come Amici di Maria De Filippi o C’è Posta per Te. Come già anticipato, Gabriele Costanzo ha sempre voluto rimanere dietro le quinte per evitare i confronti con i genitori e per emergere per le sue vere capacità.

Lo svelamento della vita privata di Gabriele Costanzo da parte di Maria De Filippi è molto convincente.

Nel 2019 mio figlio Gabriele Costanzo ha iniziato una relazione con Francesca Quattrini. Due anni dopo, però, il loro amore è naufragato. Queste sono le mie parole su mio figlio: Sono convinto che presto ritroverà la felicità.

È di nuovo single. L’isolamento è stato duro per molte relazioni e la convivenza forzata ha scardinato molti equilibri. Avevo paura che tornasse a vivere con noi, ma il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso un bel po’ di botte, ma ora lo vedo bene. Il suo unico difetto è che è un po’ avaro.