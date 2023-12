Gerry Scotti, volto iconico della televisione italiana e conduttore di successo di Caduta Libera, è noto per essere riservato riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, è noto che da molti anni condivide la sua vita con la sua compagna nella loro lussuosa dimora milanese. In passato, Gerry Scotti è stato sposato con Patrizia Grosso.

Gabriella Perino: L’Architetto Riservata

La compagna di Gerry Scotti, Gabriella Perino, è una figura che preferisce stare lontana dai riflettori. È nata a Milano nel 1965, quindi ha 58 anni. Di professione, è un’architetto, ma la sua riservatezza ha sempre caratterizzato la sua vita. In linea con il desiderio di proteggere la loro privacy, anche Gerry Scotti ha mantenuto una certa discrezione riguardo alla sua vita privata con Gabriella.

La loro relazione è iniziata circa dodici anni fa, anche se la conoscenza tra i due risale a molto tempo prima. Entrambi avevano vissuto matrimoni precedenti con figli da entrambe le parti, e il destino ha voluto che si rincontrassero. Scotti ha dichiarato: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile. Ci conoscevamo fin da ragazzi, siamo finiti a un certo punto ad affrontare le stesse problematiche, visto che eravamo entrambi reduci da un matrimonio con figli.”





Gerry Scotti ha scelto di vivere con Gabriella Perino e di accogliere anche i suoi due figli nella loro vita. Il legame tra Scotti e i figli di Gabriella è molto forte, e il conduttore ha speso parole affettuose nei loro confronti: “Adesso sono grandi, ma quando erano piccoli rimanevo sveglio la notte ad aspettare che rientrassero. Sono la mia ancora di salvezza.”

Il Futuro di Gerry Scotti e Gabriella Perino

Nonostante la loro lunga storia d’amore, Gerry Scotti e Gabriella Perino non sono ancora sposati, sebbene possa essere una possibilità futura. Entrambi sembrano concentrarsi sulla loro relazione e sulla famiglia che hanno costruito insieme. La coppia è diventata anche nonna e nonno, poiché il figlio di Gerry, Edoardo, ha avuto due bambini: Virginia e Pietro.

Gabriella Perino è una donna riservata che non ama l’attenzione dei media e preferisce rimanere fuori dai riflettori. Questa è una delle ragioni per cui Gerry Scotti è rimasto affascinato da lei. Non possiede alcun profilo sui social media, e nessuna foto della coppia è disponibile sul profilo di Scotti, seguito da quasi un milione di follower.

La coppia vive in una magnifica casa nel centro di Milano, dove possono godere di momenti di tranquillità lontano dalla frenesia della televisione e dei media.

Gerry Scotti: Una Carriera di Successo

Mentre Gabriella Perino rimane un enigma per molti, Gerry Scotti è una figura nota in Italia. Il suo vero nome è Virginio, ed è nato il 7 agosto 1956 in provincia di Pavia. Iniziando come conduttore radiofonico, Gerry Scotti ha gradualmente fatto il suo ingresso nel mondo della televisione.

Con una carriera televisiva che annovera almeno 740 prime serate e oltre 8.200 puntate di programmi in daytime su Mediaset, Gerry Scotti è diventato uno dei volti più noti della televisione italiana. Oltre alla sua carriera televisiva, è stato anche deputato della Repubblica italiana dal 1987 al 1992, rappresentando la circoscrizione Lombardia I a Milano.

Scotti è stato sposato con Patrizia Grosso dal 1991 al 2009, e la coppia ha avuto un figlio nel 1992, Edoardo, che ha reso Gerry nonno di due nipoti: Virginia e Pietro.