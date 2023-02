Chi è Germana Schena moglie di Fausto Leali? Età, foto, carriera , figli e vita privata

Germana Schena

Germana Schena è nata a Foggia, in Puglia, il 17 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro. Fin da piccola, il suo entusiasmo per la musica l’ha spinta a prendere lezioni di canto in aggiunta alla sua regolare formazione scolastica. Dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, ha proseguito gli studi all’università. Le informazioni disponibili sulla sua carriera professionale sono poche, se non che è diventata una delle coriste di Fausto Leali, al quale è stata presentata proprio grazie a questo. Durante un’intervista a Domenica In, Leali ha raccontato come i due si siano conosciuti durante una tournée. Questo li ha portati a diventare amici, anche se all’epoca erano entrambi single. Tuttavia, non ha parlato pubblicamente della sua vita sentimentale….

Fausto Leali, chi è?

Nato a Nuvolento, Brescia, il 29 ottobre 1964, è oggi uno dei più noti vocalist e cantautori italiani, famoso per il suo stile vocale unico. Soprannominato “negro bianco” per la sua ammirazione nei confronti dei Beatles, ha collaborato con personaggi famosi come Mogol e Totò, ottenendo molteplici successi e successi ed esibendosi più volte al Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non viene rivelata.

Come si chiama la moglie del celebre artista?

Fausto Valeriani ha da tempo una relazione sentimentale con Germana Schena, la sua terza moglie. Nonostante la sua riservatezza, è evidente che il cantante è sposato. Sembra che Fausto abbia trovato stabilità e pace nella relazione con Germana, che ha 30 anni meno di lui. La coppia si è sposata il 14 giugno 2014 a Foggia, in Italia, in seguito ad alcuni problemi ed eventi che li hanno portati a separarsi temporaneamente.

I figli

Nel corso della sua vita, Fausto Leali si è sposato tre volte e ha avuto figli da ogni unione. Dal 1968 al 1983, Milena Cantù è stata sua moglie e madre delle sue due figlie, Samantha e Debora. Successivamente si è sposato con Claudia Cocomello, dalla quale ha avuto due figli, Lucrezia e Faustino Francis. Germana era la sua terza moglie e Andrea era il figlio di lei, nato da una precedente relazione e adottato da Leali. Di conseguenza, la famiglia di Fausto era piuttosto estesa.