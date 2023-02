Chi è Giacomo Giorgio che faceva Mare Fuori?

Giacomo Giorgio, l’attore protagonista della fiction di Rai 1 Sopravvissuti con Lino Guanciale, farà la sua comparsa.

Giacomo Giorgio, dopo aver girato Mare Fuori, debutterà lunedì 3 ottobre in Sopravvissuti. La nuova fiction di Rai 1 è un thriller pieno di mistero che ruota attorno al naufragio dell’Arianna, una nave partita da Genova con 12 passeggeri a bordo. Un anno dopo, la nave riappare con 7 superstiti che portano con sé molte bugie e nascondono diversi misteri. La serie vanta un cast di attori famosi, tra cui Lino Guanciale e Giacomo Giorgio, che interpreta Lorenzo Bonanno.

Gli spettatori della Rai conosceranno il volto di Giacomo Giorgio per il suo ruolo di Ciro Ricci nella fiction Mare Fuori. Giacomo si è riunito al regista Carmine Elia per questa nuova avventura. Nato nel 1998 a Napoli, Giacomo ha iniziato la sua carriera di attore in giovane età, interpretando il ruolo di Pulcinella al Teatro Comunale. Dopo aver studiato recitazione a Napoli, a 11 anni si trasferisce a Milano e si unisce a diverse compagnie teatrali. A 17 anni si trasferisce a Roma e inizia la sua carriera cinematografica con un ruolo di primo piano in The Happy Prince, al fianco di Rupert Everett e Colin Firth.

Il percorso professionale di Giorgio lo ha visto apparire in film come Non c’è Campo di Federico Moccia e la seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone. Il suo più grande successo è arrivato con Mare fuori, dove ha interpretato Ciro Ricci, un giovane boss del carcere minorile di Napoli. Giorgio sta vivendo il suo sogno di attore e si sta preparando per la sua prossima avventura con Sopravvissuti. È determinato a continuare a studiare e a raggiungere il successo e il riconoscimento nel settore.

La fidanzata di Giacomo Giorgio

L’ascesa di Giacomo Giorgio ha suscitato grande interesse nella sua vita privata. L’attore, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, ha mantenuto un riserbo sulla questione, condividendo solo occasionalmente i suoi hobby come suonare la chitarra, il pianoforte e il tennis su Instagram. Al momento non si conosce lo stato della sua relazione e sembra concentrarsi sulla sua carriera evitando l’attenzione del gossip.