Chi è Giancarlo Fisichella? Età, carriera, moglie e figli

Giancarlo Fisichella è un personaggio noto dell’automobilismo italiano. Scopriamo la sua storia personale, a partire dalle sue origini! Giancarlo Fisichella è un pilota automobilistico nato a Roma nel 1973. Ha avuto un grande impatto sulla storia della Formula 1 e delle gare di Endurance. Ha dato prova di grande abilità guidando alcune delle auto più competitive di sempre. Diamo uno sguardo alla sua biografia e alla sua vita privata per conoscere meglio il campione.

Chi è Giancarlo Fisichella?

Giancarlo Fisichella è nato a Roma il 14 gennaio 1973. Si è distinto nel mondo del motorsport, sulla pista di F1 e con la Ferrari-AF Corse nel Campionato Mondiale Endurance.

In Formula 1, dal 1996 al 2009, ha guidato per Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India e Ferrari. Ha partecipato a 231 Gran Premi, con un record di 275 punti. Nel 2003 ha vinto il GP del Brasile, nel 2005 il GP d’Australia e nel 2006 è salito sul podio in Malesia.

Chi è la moglie di Giancarlo Fisichella?

La moglie di Giancarlo Fisichella è Luna Castellani. Il pilota l’ha sposata nel 2009 dopo essere stato fidanzato per 15 anni. Dalla loro unione sono nati tre bellissimi figli.

Le gioie dei genitori Luna e Giancarlo sono i loro figli: Carlotta Fisichella, Cristopher Fisichella e Carolina Fisichella. La famiglia vive in una lussuosa villa all’Olgiata, periferia capitolina e residenza permanente del pilota dopo quella nel Principato di Monaco!

Giancarlo Fisichella in 8 curiosità

Il campione ha origini importanti, in quanto appartiene alla nobile famiglia siciliana dei Fisichella.

La passione per le auto e le corse è una grande eredità del padre Roberto. Il padre, carrozziere scomparso nel 2015, gli ha trasmesso l’amore per i motori. Infatti, il padre lo ha spinto a salire per la prima volta su un minikart all’età di 8 anni!

A 15 anni, il pilota aveva già uno stipendio, anche se aiutava il padre nella sua officina, secondo quanto riportato da Affaritaliani.it.

Se non avesse intrapreso una carriera nelle corse automobilistiche, avrebbe potuto trovare lavoro con i suoi fratelli nell’officina di famiglia.

Giancarlo Fisichella ha anche esperienza come doppiatore, avendo prestato la voce al personaggio Boost nel film Cars.

Ha una seconda grande passione che lo ha visto scendere in campo: il calcio! Fisichella tifa per la Roma e ha giocato come attaccante nella Nazionale Piloti.

Nel 2012 è stato anche “ballerino per una notte” nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle!

Ama condividere bellissimi scatti su Instagram, che spesso ritraggono lui e la sua bellissima famiglia.