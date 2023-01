Chi è Giancarlo Magalli? La storia, moglie, fidanzata, età, carriera, vita privata, figli

Chi è il conduttore Giancarlo Magalli e quali sono la sua età, la sua carriera e la sua vita privata, compresi i figli?

Per molti anni il conduttore de “I Fatti Vostri” è rimasto lo stesso, ma nella nuova edizione ci sarà un cambiamento, con Salvo Sottile e Anna Falchi che prenderanno posto.

Giancarlo Magalli è da anni un personaggio molto amato dalle famiglie italiane grazie alla sua presenza nel programma di Rai 2 “I Fatti Vostri”, che molti telespettatori guardano per essere aggiornati sull’oroscopo di Paolo Fox. Il suo uso dell’ironia e del sarcasmo è diventato familiare al pubblico, spesso rivolto alle sue co-conduttrici, tra cui l’attuale Ministro per il Sud Mara Carfagna, Fiordaliso, Stefania Orlando, Adriana Volpe e Samantha Togni. Recentemente, però, ha deciso di abbandonare il programma e Salvo Sottile e Anna Falchi hanno preso il suo posto nella nuova edizione.

È anche ufficiale onorario della Polizia Municipale di Roma, avendo prestato servizio come volontario per un lungo periodo di tempo.

Giancarlo Magalli è nato a Roma il 5 luglio 1947, sotto il segno del Cancro, ed è una figura di rilievo negli annali della televisione italiana. Fin da giovane ha avuto una forte affinità con il mondo dello spettacolo e in particolare con il cinema. Non a caso, il padre lavorava nello stesso settore e lui era spesso esposto ai lavori dell’industria. Magalli raccontava spesso un particolare aneddoto relativo a un incontro con Gina Lollobrigida: “Mi dissero: “Giancà, la vedi? È la Lollobrigida, avvicinati e abbassati i pantaloni, falle vedere il cazzo”, e lui lo fece. Ricordo ancora le risate. Il rammarico arrivò molto più tardi, quando la intervistai e le ricordai con orgoglio l’episodio, sicuro di averla stupita. Tutt’altro: nessuna reazione”.

È un artista poliedrico, affermatosi come conduttore, autore televisivo, attore e doppiatore, con oltre 20 film all’attivo.

Ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’70, quando ha condotto lo “Stork Show Club”, e ha raggiunto la notorietà con il successo di “Non stop”, che ha scritto dal 1977 al 1979. A lui si deve la creazione di molti format popolari come “Pronto Raffaella”, “Pronto chi gioca”, “Domani sposi”, “Fantastico”, “I Fatti Vostri”, “Domenica In” e “Mezzogiorno in Famiglia”.

Giancarlo Magalli: figlie ed ex mogli

Magalli è stato sposato due volte: dal primo matrimonio con Carla Crocivera è nata una figlia, Manuela, nel 1972. Le informazioni su questa relazione sono limitate. Successivamente, si è legato a Valeria Donati, dalla quale è nata Michela nel 1994. È molto attiva sui social media, come molti suoi coetanei.

Di recente sono circolate voci su una relazione sentimentale tra il conduttore e una donna di 22 anni, che è stata vista in sua compagnia in diverse occasioni; tuttavia, il conduttore ha successivamente respinto le speculazioni.

Giancarlo Magalli e Mario Draghi hanno un aneddoto degno di nota.

Recentemente, il conduttore ha rivelato un dettaglio della sua infanzia che pochi conoscevano: lui e l’attuale primo ministro Mario Draghi erano compagni di scuola. Ha descritto Draghi come “intelligente, simpatico e una persona molto corretta”, sottolineando che non era uno che faceva la spia all’insegnante. In conclusione, il conduttore ha affermato che Draghi era “estremamente simpatico” da bambino, e che la sua parte e il suo sorriso ormai iconici erano già presenti. Questo secondo quanto dichiarato all’Adnkronos.