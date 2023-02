Chi è Gianluca Grignani? Età, moglie, figli e biografia

Gianluca Grignani è un cantautore e chitarrista nato a Milano il 7 aprile 1972. Ha pubblicato diversi album e ha effettuato numerose tournée, sia in Italia che all’estero. La sua musica è un mix di pop, rock e folk ed è nota per le sue melodie orecchiabili e i suoi testi riflessivi.

Gianluca Grignani età, moglie, figli

Gianluca Grignani ha 50 anni. È stato sposato nel 1996 con la fotografa Francesca Dall’Olio. La rottura tra i due è stata ufficializzata nel 2020, anche se i motivi non sono ancora stati chiariti pubblicamente.

Durante il loro matrimonio hanno avuto quattro figli: Ginevra, nata nel 2004 e a cui il rocker ha dedicato la canzone Bambina dallo spazio; Giselle, nata nel 2008; Joshua, nato nel 2009; e Jonah.

In un’intervista a Verissimo, Grignani ha parlato della sua separazione dalla moglie, dicendo:

Non voglio mentire e dire che la fine della relazione con la mia ex non sia stata dolorosa – lo è stata, ma soprattutto per il bene dei miei figli. Non sono stato un buon marito, ma sono sempre stato onesto con lei. Avrei voltato pagina prima se non fosse stato per i miei figli, ma lei mi ha dato la libertà di farlo e io l’ho presa.

Biografia

Dopo essersi formato al Centro Professione Musica, l’artista inizia la sua carriera. Il punto di svolta della sua vita è l’incontro con i produttori Vince Tempera e Massimo Luca, che lo presentano alle maggiori case discografiche. Nel 1994 viene messo sotto contratto dalla PolyGram, che lo porta a Sanremo Giovani con il brano La mia storia tra le dita. Pochi mesi dopo arriva al Festival, tra le Nuove Proposte, con il brano Destinazione Paradiso. Il successo è straordinario.

Nel 1999, Grignani fa la sua seconda apparizione al Festival di Sanremo con “Il giorno perfetto”, canzone che dà anche il titolo alla sua prima raccolta di successi. Un’anomala “Il meglio”, contenente anche versioni acustiche e live dei suoi brani più noti.

Due anni dopo, Grignani torna a Sanremo per la terza volta con “Lacrime di luna”. L’uscita di Uguali e diversi lo precede, e l’album raggiunge la vetta delle classifiche discografiche soprattutto grazie alla hit estiva “L’aiuola”. Questa canzone è irriverente, ironica e di facile ascolto.

La discografia

1995 – Destinazione Paradiso

1996 – La fabbrica di plastica

1998 – Campi di popcorn

1999 – Il giorno perfetto

2000 –

2002 – Uguale e diverso

2003 – Succo di vita

Nel 2005 esce King of Nothing, accolto con favore dalla critica. L’album è stato un successo commerciale, vendendo oltre due milioni di copie in tutto il mondo.

2008 – Walk in the Sun

2010 – Romantic Rock Show

2011 – Natura umana

2014 – A volte esagero