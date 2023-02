Chi è Gianmarco Saurino? Età, fidanzata e biografia dell’attore

Gianmarco Saurino è nato a Foggia il 12 dicembre 1992 sotto il segno del Sagittario. Attualmente è un attore teatrale e televisivo con un passato da doppiatore. Ha fatto parte del cast di doppiatori del film “I più rari” di Roberto Saku Cinardi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianmarco Saurino all’inizio del 2021 ha dichiarato di aver da poco concluso una relazione di tre anni con una chef pugliese come lui, conosciuta in un ristorante di Firenze. Oggi l’attore è single e pronto a sposarsi!

Biografia

Gianmarco Saurino ha sempre amato la recitazione e il mondo dello spettacolo. Da bambino ha frequentato il Teatro Sperimentale Limoni in Puglia. A soli 19 anni si trasferisce a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. È lì che incontra il suo mentore, Giancarlo Giannini.

Ben presto recita in tutti i tipi di opere teatrali, da Cyrano de Bergerac a L’Eneide, da Moby Dick a L’uomo più crudele del mondo.

Nel frattempo, recita in diversi cortometraggi, grazie ai quali ottiene anche alcuni riconoscimenti. Il più noto è A day in the life, diretto da Michele Bertini Malgarnini.

È l’anno del debutto di Saurino in televisione: ha una piccola parte nella fiction di Rai 1 Questo è il mio paese, accanto a Michele e Violante Placido.

Il vero successo arriva con la partecipazione alla seguitissima fiction Che Dio ci aiuti, dove interpreta il ruolo di Nicodemo a partire dalla quarta stagione.

Nel 2017 recita in C’era una volta Studio Uno. Il regista, Riccardo Donna, decide poi di lavorare nuovamente con lui nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

Nel 2020, Gianmarco Saurino si afferma definitivamente come uno dei volti più amati delle fiction Rai, grazie al ruolo del dottor Lorenzo Lazzarini in Doc – Nelle tue mani. La serie, che vede protagonisti anche Luca Argentero e Matilde Gioli, lo ha reso famoso.

L’attore, nel 2021, debutterà anche sul grande schermo, con la partecipazione al film Maschile singolare, diretto da Matteo Pilati e Alessandro Guida. Non vediamo l’ora di vedere la sua interpretazione!

Gianmarco non è solo un grande attore, ma è anche appassionato di sport estremi come il paracadutismo e la musica! È persino abile nel suonare l’ukulele e l’armonica.