Chi è Gianni Dall’Aglio? Età, moglie, figli e biografia del batterista

Gianni Dall’Aglio è un batterista e percussionista italiano nato il 1° ottobre 1945 a Mantova. È una persona felice e contenta che ama fare musica.

Gianni Dall’Aglio età, moglie, figli

Dall’Aglio ha 77 anni. Si è sposato con Orietta Ravenna il 18 giugno 1967. Nel novembre dello stesso anno è nata la figlia Iris. Nel 2008 ha donato un rene alla moglie. Dopo l’operazione Dall’Aglio ha commentato: “La cosa più bella che abbia mai fatto”.

Biografia

Dall’Aglio inizia a suonare la batteria all’età di soli 6 anni, iniziando ben presto a esibirsi in locali locali e, a soli 14 anni, diventa il batterista di una delle figure più importanti della musica italiana, Adriano Celentano. Accanto al cantante, inoltre, il giovane batterista debutta anche al cinema e in televisione.

È un ricercato session man e ha registrato album con alcuni dei più famosi artisti italiani, tra cui Mina, Lucio Battisti e Patty Pravo. È anche il volto storico de I Ribelli, che a un certo punto sono stati la band di supporto di Celentano.

Nel 1969 entrerà a far parte del “Supergruppo”, una band composta da musicisti provenienti da vari ensemble, tra cui I Giganti, DikDik ed Equipe84. Registrerà tre 45 giri – “Accidenti”, “Bocca Dolce” e “Star con te è morir” – e l’album “Il Supergruppo”, pubblicato da Dischi Ricordi. Inizia anche una carriera da solista, debuttando nel 1970 con il 45 giri “Chiudi gli occhi Eva”, registrato per Dischi Ricordi.

Nel 1971 Dall’Aglio pubblica il suo primo album da solista, Sera. L’album ha un sapore progressivo ed è stato registrato in parte a casa sua e negli studi Phonogram. L’album è stato ristampato nel 1993 su CD da Mellow. Nel 1977 Dall’Aglio pubblicò un 45 giri intitolato “Aria triste”. Sempre in quell’anno collabora con Patty Pravo, suonando la batteria in una delle più belle canzoni dell’artista veneziana, Pensiero stupendo. Nel 1980 ha suonato nell’album Certi momenti di Pierangelo Bertoli. Come autore, Gianni Dall’Aglio ha scritto canzoni per “Il Volo”, I Ribelli, Patty Pravo, Claudia Mori e Little Tony.