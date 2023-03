Chi è Gigi Finizio? Età, moglie, figli e biografia

Chi è l’incredibile Gigi Finizio, il celebre cantante e compositore? Scopriamo la sua età, se ha una moglie e dei figli e approfondiamo la sua straordinaria biografia!

Gigi Finizio è un cantautore appassionato dal cuore d’oro! È un marito affettuoso e un padre orgoglioso dei suoi figli. Conoscete l’uomo dietro la musica e scoprite di più sulla sua stimolante storia di vita!

Gigi Finizio, nato con il nome di Luigi Finizio, è nato il 31 maggio 1965 nella splendida città di Napoli e oggi ha 57 anni!

Fin dall’età di sette anni, quando viveva nel Rione Sanità, si è appassionato alla musica che lo ha portato a calcare i palcoscenici nazionali e internazionali. A questa giovane età inizia a cantare le sue prime canzoni e, a nove anni, ha già superato l’esame SIAE e inizia il suo percorso nel mondo discografico.

For’a scola, pubblicato nel 1974, è un successo strepitoso! Ad esso seguirono rapidamente altri incredibili dischi come Dint’o culleggio, Prime esperienze e Azzurro azzurro. Dopo un solo ascolto, il leggendario Nino D’Angelo riconobbe questa come una delle più belle voci napoletane e ne fu talmente ispirato da chiedere all’artista di scrivere canzoni per lui!

Gigi Finizio è un notevole bambino prodigio, che si è guadagnato l’incredibile onore di essere assunto come autore per cantanti famosi. Il suo singolo Odio, del 1984, ha avuto un successo strepitoso, vendendo ben 300.000 copie!

Nel 1994 decide con passione di partecipare a Sanremo Giovani con il brano Scacco matto, trionfando nella categoria cantautori.

Entusiasta di partecipare nuovamente a Sanremo Giovani l’anno successivo, conquista con orgoglio il podio con Lo specchio dei pensieri, classificandosi terzo!

Nel 1996 si fa notare tra i rinomati artisti della kermesse con il brano Solo lei, anche se non ottiene il risultato trionfale che desiderava, classificandosi al diciassettesimo posto. Ma questo risultato non lo scoraggia e l’album Finizio, registrato con i talentuosi Charlie Cannon, Orlando Johnson, Joy Garrison, Lele Melotti ed Ernesto Vitolo, viene accolto da un vasto pubblico.

Gli anni 2000 si aprono con il trionfale successo di Amore amaro, premiato con il disco d’oro FIMI! È inoltre onorato di aver scritto per artisti stimati come Gigi D’Alessio, Lucio Dalla e Sal Da Vinci.

È tornato trionfalmente a Sanremo nel 2006 con I ragazzi di Scampia, interpretando l’appassionata canzone Musica e speranza e classificandosi al notevole terzo posto nella categoria Gruppi.

Il 2019 ha visto l’uscita di Io non mi arrendo e Io torno p.te 2, oltre a un’emozionante collaborazione alla colonna sonora del film Ed è subito sera con l’accattivante brano L’ultima luna.

Nel dicembre 2021 elettrizzerà il Teatro Palapartenope con il suo concerto Io Torno, davanti a migliaia di fan estasiati, facendo registrare il tutto esaurito in entrambe le date! L’anno scorso, nel 2022, è stato lanciato il suo 16° tour, Io Torno live, ed è uscito il suo singolo Angeli nel Tempo, che ha scatenato ondate di entusiasmo in tutto il mondo!

Gigi Finizio ha una discografia impressionante con ben 35 album pubblicati!

Vita privata

Gigi Finizio e Bruna Pirelli sono felicemente sposati dal 1987 e sono orgogliosi di essere genitori di due splendidi bambini, Melania e Danilo. Non potrebbero essere più felici della loro vita familiare!

Gigi Finizio ha recentemente espresso il suo entusiasmo a Vieni da Me!

Bruna è una donna incredibile che ha sempre qualcosa di significativo da condividere. Forse non parla molto, ma i suoi occhi parlano chiaro. È la definizione di casa e famiglia.