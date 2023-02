Chi è Gilles Rocca? Età, altezza, fidanzata, padre e figli

Gilles Rocca è un attore molto convincente, nato il 12 gennaio 1983 a Roma. È alto un metro e ottanta e ha una naturale capacità di entrare in contatto con il pubblico.

Gilles Rocca è un uomo di 39 anni ed è fidanzato con Miriam Galanti. È un’attrice molto famosa di cinema e teatro, divenuta nota per aver recitato nel film Scarlett. Ha iniziato la sua carriera nel 2009, quando, ancora studentessa, ha interpretato un piccolo ruolo in Don Matteo. Nel 2013 e nel 2018 ha invece recitato in un’altra fiction rai molto famosa, Che Dio ci aiuti. Lei e Gilles dopo L’Isola hanno affrontato un periodo di crisi, che fortunatamente sono riusciti a superare. In passato Gilles ha avuto una relazione con la sorella di Nicolas Vaporidis.

Biografia

I genitori di Gilles possiedono un’azienda familiare che si occupa di noleggio e assistenza di strumenti musicali. Lavora inoltre a stretto contatto con diverse produzioni Rai, tra cui il Festival di Sanremo. La sua esperienza e le sue conoscenze lo rendono la persona ideale per aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze in fatto di strumenti musicali.

Rocca è diventato famoso nel 2020 quando le telecamere hanno puntato i riflettori su di lui durante la lotta tra Bugo e Morgan al Festival di Sanremo.

I suoi genitori hanno deciso di rendere omaggio al defunto campione di Formula Uno Gilles Villeneuve chiamando il figlio come lui.

Gilles ha sempre sognato di diventare una star del calcio e ha lavorato duramente per realizzare questo sogno. Ha giocato per quattro anni nella Lazio e successivamente nel Cervia. Quando ha avuto l’opportunità di partecipare al reality show di casa Mediaset “Campioni, il sogno”, ha colto al volo l’occasione. Purtroppo, la sua partecipazione al programma è durata poco.

È apparso in fiction di successo come Don Matteo, Distretto di polizia, Ris, i Cesaroni, Le tre Rose di Eva, Rimbocchiamoci le maniche e Nero a Metà. Sul grande schermo ha recitato in Tre tocchi per la regia di Marco Risi e Natale a Londra. Nel 2008 ha vinto il programma “Volami nel cuore” nella categoria “Attori”.