Chi è Gilles Rocca? Eta, padre, fidanzata, figli e vita privata

Conosciamo Gilles Rocca: padre, fidanzata, figli, altezza, peso, film e Ballando con le Stelle. Questo personaggio multitalentuoso è un imprenditore, attore e regista, che ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2020.

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio 1983, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha 39 anni e un’altezza di 1,80 metri. Non abbiamo informazioni sul suo peso. Il suo profilo Instagram è @gillesroccaofficial.

Gilles ha iniziato la sua carriera come imprenditore nell’azienda di famiglia di noleggio e assistenza di strumenti musicali. Tuttavia, è diventato famoso per la sua partecipazione a Sanremo 2020, dove è apparso da dietro le quinte quando Bugo ha abbandonato il palco.

La sua carriera nel mondo del cinema e della televisione è iniziata con la serie Carabinieri. Ha poi partecipato a molte altre fiction, come Don Matteo, Distretto di polizia, I Cesaroni, Le tre rose di Eva, Nero a metà, e ha anche recitato nel film Natale a Londra. Inoltre, Gilles è anche un regista di successo, che ha vinto premi per la sua regia e il suo docufilm Tulipani di seta nera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gilles Rocca ha una fidanzata, Miriam Galanti, che è un’attrice famosa. La coppia non ha figli e ha superato alcuni momenti difficili nella loro relazione. Gilles è un appassionato di sport, viaggi e moda, e si definisce “fumantino”. Ha dichiarato di non tollerare la disonestà e la falsità, e di credere molto nell’amicizia.

Inoltre, Gilles è un grande amante dello sport, come si può dedurre dal suo fisico scolpito. Ama viaggiare, sia in Italia che all’estero, e ha una grande passione per la moda. Questi sono solo alcuni dei suoi interessi e hobby che rendono Gilles Rocca un personaggio affascinante e multidimensionale.