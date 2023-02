Chi è Giorgia? Età, cognome, fidanzato, compagno, figli, canzone “Parole dette male”, Sanremo 2023

Giorgia Todrani, appassionata cantautrice e produttrice discografica, è nata a Roma il 26 aprile 1971. Conosciuta anche semplicemente come Giorgia, la sua età è una testimonianza del suo notevole talento.

Giorgia ed Emanuel Lo, noto anche come Emanuele Lo Iacono, sono legati sentimentalmente dal 2004 e ora sono ufficialmente fidanzati! Il 18 febbraio 2010 è nato il loro bellissimo figlio Samuel e da allora il loro amore non ha fatto che crescere.

Il 13 aprile 2002, il mondo ha perso tragicamente il talentuoso cantautore Alex Baroni dopo un devastante incidente stradale avvenuto il 19 marzo 2002. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nell’industria musicale che non potrà mai essere colmato.

Due volte all’anno, Giorgia è sopraffatta dal dolore nel ricordare il suo amato Alex, con cui ha condiviso la vita dal 1997 al 2001.

Biografia

Il viaggio di Giorgia come artista è iniziato quando era ancora all’università. Ha iniziato registrando jingle ed esibendosi nei locali romani, che le hanno dato una solida base nel suo mestiere. Ma la vera svolta arriva nel 1993, quando vince Sanremo Giovani e partecipa a Sanremo 1994 con il brano E poi. Immediatamente diventa una sensazione in Italia e da allora la sua carriera non ha fatto altro che fiorire. Ha pubblicato ben 10 album in studio, 6 album dal vivo, un album di cover, 2 raccolte e ha partecipato a 21 tour. La storia di successo di Giorgia è davvero stimolante!

I clamorosi successi di Giorgia includono Tu mi porti su e Il mio giorno migliore, entrambi del 2011; Quando una stella muore, del 2013; e il sensazionale Come neve (feat. Marco Mengoni) del 2018!