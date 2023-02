Chi è Giorgia Giacobetti? Età, marito, figli, vita privata, biografia, Valeria Fabrizi, fratello

Giorgia Giacobetti è un’attrice italiana di 57 anni. È nata nel 1965 da Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti. Non sono disponibili informazioni sulla sua vita privata, tra cui se sia sposata o abbia figli.

Biografia

Giorgia si è laureata presso l’Università di Scienze della Comunicazione. In seguito ha conseguito un master in PR Marketing Media Relations e Tecnica pubblicitaria presso un’università di Londra. Da allora vive a Londra.

Nel 1989 decide di tornare in Italia e inizia a lavorare con Maurizio Costanzo. Col tempo si appassiona ai social media e inizia a lavorare come freelance per noti personaggi della televisione, del teatro e del cinema. Alla fine apre la sua agenzia, Giorgia Giacobetti Comunicazione, che diventa rapidamente leader nel settore a livello nazionale e internazionale.

I genitori

Giorgia è figlia dell’attrice Valeria Fabrizi e della cantante Tata Giacobetti. I due si sono conosciuti negli anni ’60 e si sono sposati nel 1964. Il matrimonio è durato fino al 1988, quando Giacobetti è morto per un attacco di cuore.

Valeria Fabrizi ha avuto anche un figlio che, però, ha perso tragicamente la vita dopo appena un mese.

Orfana di guerra e amica d’infanzia di Walter Chiari, Valeria Fabrizi esordisce nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1954 con un piccolo ruolo nel film comico a episodi Ridere! Ridere! Ridere!!! Dalla metà degli anni ’50 alla metà degli anni ’70 ha recitato in circa 50 film. Ha partecipato anche al concorso di Miss Universo nel 1957, dove si è classificata quarta.

Giovanni Giacobetti, noto anche con lo pseudonimo di Tata Giacobetti, è stato un cantante, bassista e paroliere italiano. È stato uno dei membri del Quartetto Cetra.

Giacobetti ha avuto una lunga carriera di successo come cantante e attore, apparendo in radio, teatro, televisione, cinema e pubblicità. È stato uno dei membri fondatori del Quartetto Cetra ed era conosciuto come “il bello”. Ha scritto la maggior parte dei testi del gruppo, in collaborazione con Virgilio Savona. Insieme hanno creato centinaia di canzoni che oggi fanno parte del vasto repertorio del Quartetto Cetra.