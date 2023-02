Chi è Giorgia Giacobetti figlia di Valeria Fabrizi? Età, compagno, biografia e vita privata

Giorgia Giacobetti è la figlia della famosa attrice Valeria Fabrizia: scopriamo cosa fa nella sua vita di tutti i giorni, la sua biografia e la sua vita privata. La sua passione per l’arte e la sua eredità di talento sono qualcosa di davvero straordinario da osservare!

Fin da quando era una bambina, Giorgia Giacobetti ha cresciuto nell’ombra dei suoi celebri genitori, Giovanni Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi. Perseguire le loro orme era una sfida, ma la sua inclinazione artistica ha alla fine prevalso. Esploriamo la sua carriera e scopriamo un po’ di più sulla sua vita privata.

Giorgia Giacobetti: biografia e carriera

Nata nel 1965, con una laurea in Scienze della comunicazione e un master in PR Marketing Media Relations e tecnica pubblicitaria da Londra, ho vissuto a lungo nella capitale inglese prima di ritornare in Italia nel 1989. Ho iniziato subito a lavorare con Maurizio Costanzo assumendo la direzione del casting per il Maurizio Costanzo Show. Quando è arrivato il boom di internet, non mi sono certo fermata lì, ma ho subito preso parte alla rivoluzione digitale.

Sentite una forte passione per scoprire cosa c’è dietro i social media. Così decido di intraprendere un’avventura imprenditoriale seguendo le celebrità della TV, del cinema e del teatro. Apro un’agenzia che porta il mio nome: una scommessa vinta con successo. Fin dall’inizio, la mia azienda ha superato la concorrenza e ha brillato anche a livello internazionale.

Giorgia Giacobetti: la vita privata

È abbastanza semplice ricostruire il profilo professionale di [persona], ma è più difficile farlo in termini di vita privata. Sebbene [persona] usi prevalentemente Instagram per scopi professionali, qualcosa è trapelato. Per essere più precisi, [persona] avrebbe una relazione con Pietro Piccinetti, noto imprenditore, mentre non sappiamo se abbia o meno dei figli. Vive a Milano.

Pietro Piccinetti è l’amore della vita di Giorgia Giacobetti! Un compagno premuroso, affettuoso e amorevole, è l’anima gemella perfetta per Giorgia!

Nato a Roma (non si conosce la data esatta di nascita), ho studiato Ingegneria e mosso i primi passi nel mondo del lavoro presso il Gruppo Olivetti, ricoprendo diversi ruoli tra cui dirigere e dirigere società in Francia e nel Regno Unito. Dal 1994 collaboro con il private equity e da allora ho ricoperto numerosi incarichi come CEO o Presidente. Sono il numero uno di CEFA, importante organizzazione che vanta oltre 30 fiere e sono il Direttore Esecutivo di Federcongressi&Eventi. Ho un profilo Instagram.

3 curiosità su Giorgia Giacobetti

Con grande passione, Valeria Fabrizi è apparsa in studio per sostenere la sua madre a Ballando con le Stelle!

Il mio legame con mia madre si è rafforzato dopo la triste perdita del mio caro padre Giovanni.

Mi entusiasma bailar la música latina.