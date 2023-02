Chi è Giovanna Civitillo moglie di Amadeus? carriera, famiglia, curiosità

Scopri l’affascinante vita di Giovanna Civitillo, l’amata moglie del conduttore Amadeus! Scopri la sua vita privata, la sua carriera, Instagram e le curiosità sulla splendida showgirl.Nata il 9 settembre 1977, sotto il segno della Vergine, Giovanna Civitillo ha avuto un’infanzia felice, circondata dall’amore e dal sostegno dei suoi genitori. Con una passione e un’ambizione incrollabili, era determinata a raggiungere i suoi obiettivi, dedicandosi anche in modo disinteressato ad aiutare i bisognosi. Oggi condivide con orgoglio la sua vita con il marito Amadeus, e insieme documentano il loro viaggio su Instagram su @giovanna_e_amadeus.

Lo straordinario viaggio di Giovanna Civitillo dalla danza ai programmi televisivi è stato a dir poco stimolante! Ha davvero raggiunto la grandezza nella sua carriera ed è un’ispirazione per tutti noi.

Fin da bambina, Giovanna Civitillo è stata pervasa da una passione bruciante per la danza. All’età di 8 anni si iscrive all’Accademia di Arti e Spettacolo “Spazio Danza” di San Gennaro Vesuviano (NA) per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina. Nel 1994 il duro lavoro è stato ripagato e ha conseguito il diploma in danza classica presso il Teatro Bellini di Napoli. Due anni dopo, nel 1996, debutta come ballerina nei programmi televisivi “Unomattina” e “Macao”, in onda su Rai 1, e da lì continua la sua carriera tra le reti Rai e Mediaset.

È stata parte integrante del corpo di ballo di “Carramba! Che sorpresa” andato in onda su Rai 1, oltre che di “Beato tra le donne” e “Ciao Darwin” su Canale 5. Nel 2004 ha partecipato a “I raccomandati” di Carlo Conti, per poi affiancare Amadeus nel quiz show di Canale 5 “1 contro 100” l’anno successivo. Nel 2012 ha partecipato a una puntata di Camera Café su Italia 1 e nella stagione 2015-2016 ha preso parte ad Avanti un altro (nel ruolo di “Giovanna, la moglie di Amadeus”). Nel corso del suo percorso, è stata benedetta da incredibili opportunità ed è grata per ognuna di esse.

Nel 2018 è stata una stella brillante del concorso musicale per bambini “Lo Zecchino D’Oro”, ha recitato nella serie TV L’allieva e da allora è stata un’amata ospite di Detto Fatto. Nel 2020 è un’appassionata inviata de “La Vita In Diretta” per il Festival di Sanremo e nel 2021 conduce con entusiasmo il Primafestival con i comici Giovanni Vernia e Valeria Graci. Nel 2022 ha condotto Affari tuoi- Formato Famiglia con il marito e da allora è una delle ospiti più amate del programma di cucina “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici.

Sono così fortunata ad essere sposata con il mio meraviglioso marito e ad avere i nostri bellissimi figli! La mia famiglia è la mia gioia più grande e sono così appassionata di passare del tempo con loro!

Giovanna Civitillo e Amadeus, il conduttore, erano destinati a stare insieme dal momento in cui si sono incrociati sul set de “L’Eredità” nel 2003. Giovanna era una ballerina del programma e Amadeus era il conduttore. Dopo uno scambio di sguardi, Amadeus le ha chiesto di uscire per un caffè e il resto è storia! Il 18 gennaio 2009 è nato il loro figlio Jose Alberto e nel luglio dello stesso anno si sono uniti in matrimonio con una cerimonia civile. Dieci anni dopo, la coppia ha suggellato il loro amore con una cerimonia religiosa, con la prima figlia di Amadeus, Alice, avuta dall’ex compagna Marisa Di Martino, come testimone di nozze. Alice è stata felicissima di assistere all’unione tra suo padre e Giovanna e i due condividono un legame molto speciale.

Scoprite i fatti affascinanti di Giovanna Civitillo! Ha un bagaglio di conoscenze ed esperienze che sicuramente vi ispirerà e vi affascinerà! Giovanna Civitillo custodisce la sua collezione di statuette che ricordano il suo legame speciale con Amadeus!

Lei e suo marito conversano sempre con passione, approfondendo sia i dettagli intimi della loro relazione che gli aspetti professionali della loro vita. Nel corso degli anni, Giovanna Civitillo ha perso numerosi chili; tuttavia, non è Giovanna a limitarne l’assunzione, ma il suo amato marito Amadeus; la loro dedizione alla salute e al benessere è davvero stimolante! La showgirl disprezza la vita sociale.