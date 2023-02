Chi è Riccardo Bertocci campione ritirato da L’Eredità?

Con il cuore pesante, dobbiamo dire addio all’amato campione dell’eredità Riccardo Bertocci, che si è ritirato dopo la puntata del 4 febbraio. La sua assenza è stata notata dai telespettatori sui social media, che si sono chiesti perché il supercampione non fosse presente.

Riccardo Bertocci, ritiro da L’Eredità

Flavio Insinna, conduttore dell’amato show, ha annunciato con tristezza il motivo dell’improvviso abbandono del concorrente: “Il concorrente non è più in gara per motivi personali”. Per rimanere a L’Eredità, sia per ritiro che per eliminazione, è necessario aver collezionato almeno sette partecipazioni consecutive alla Ghigliottina. Purtroppo Riccardo, che giocava dal 3 gennaio, non è riuscito a raggiungere questo traguardo. Pertanto, l’ex campione non parteciperà più all’amato game show di Rai Uno. Dopo numerosi e combattuti tentativi, Riccardo aveva finalmente ottenuto la sua prima vittoria il 31 gennaio, vincendo ben 40.000 euro di premio.

Età, moglie, figli, lavoro

Riccardo, nato e cresciuto a Cortona, Arezzo, è un orgoglioso marito e padre di due figli. Anche se la sua età è un mistero, sappiamo che si è laureato in regia teatrale e televisiva all’Università della Georgia. Attualmente lavora come agente di commercio, ma in passato è stato anche membro dell’Arma. La sua amicizia con Jovanotti risale all’infanzia e i due hanno collaborato per anni a Radio Foxes. Riccardo è davvero appassionato di tutto ciò che fa!