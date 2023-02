Chi è José Alberto Sebastiani figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo? età, nome, Inter

Amadeus non è nuovo alle sfide e quest’anno assume il ruolo di conduttore, direttore artistico e direttore d’orchestra del Festival di Sanremo 2023. Ha pianificato e preparato meticolosamente questa edizione del Festival affinché sia un successo e lasci un segno nella storia, come di solito accade. Tra spettacoli incredibili, polemiche, critiche e indiscrezioni, il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi dell’inverno italiano. Sono diversi gli ospiti che si avvicenderanno in questa nuova edizione. Ma tra i trend di ricerca sul web c’è anche quello che riguarda il figlio di Amadeus, José. Molti sono curiosi di sapere chi sia ora. Ecco cosa sappiamo di lui, continuate a leggere!

Giovanna Civitillo, l’amata moglie di Amadeus, è una donna realizzata di una certa età. Ha una carriera di successo ed è attiva su Instagram. Il suo matrimonio con Amadeus è un bellissimo esempio di amore vero. Ha un’altezza maestosa ed è una madre orgogliosa del loro figlio.

Chi è il secondo figlio di Amadeus

Il secondo figlio di Amadeus, Jose Alberto Sebastiani, è stato accolto con gioia nel mondo dalla relazione del padre con Giovanna Civitillo. Non era però l’unico figlio, perché aveva una sorella maggiore nata dal precedente matrimonio di Amadeus. Il 18 gennaio 2009 è nato il bambino, che ora ha 13 anni. Il suo nome, Jose Alberto Sebastiani, è stato ispirato da Jose Mourinho, poiché Amadeus e suo figlio condividono un immenso amore per il calcio e sono entrambi grandi tifosi dell’Inter.

La sorella di José, Alice

Amadeus è padre orgoglioso di due figli: José e Alice. La figlia maggiore, Alice, ha 25 anni ed è il frutto del matrimonio con Marisa Di Martino. Si è diplomata a pieni voti all’Istituto Marangoni di Milano e da allora ha fatto della moda la sua passione e la sua carriera. È un’icona dei social media e una cosmopolita che ha viaggiato in tutto il mondo, vivendo in luoghi come Londra e La Caruno, in Spagna.

Malattia durante il blocco

La sfortunata malattia di José durante l’ultima chiusura è stata straziante per me e Giovanna. La sua trasformazione è stata drastica: non faceva altro che mangiare ed era così nervoso. Fortunatamente, una volta terminata l’emergenza di quei mesi, è tornato ad essere quello di un tempo, pieno di vita, proprio come aveva detto Amadeus.