Chi è Giovanna Civitillo moglie di Amadeus? Età, lavoro, carriera, figli, padre, madre

Amadeus ha scelto quattro co-conduttori per Sanremo 2023: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Queste donne hanno personalità distinte e porteranno le loro storie sul palco dell’Ariston. Così è accaduto negli anni precedenti, ovvero dal 2020, quando Amadeus è diventato direttore artistico e conduttore della kermesse. In questi anni, quelle che un tempo erano chiamate “vallette” sono diventate co-conduttrici.

Negli ultimi anni, un totale di nove donne sono state première dames del Festival di Sanremo: Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Georgina Rodríguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Nel 2021, Amadeus è stato affiancato da Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. Per Sanremo 2022 sono state annunciate Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è stata per molti anni inviata a Sanremo de “La vita in diretta” e conduttrice di “Primafestival”, ed è sempre stata vista seduta in prima fila a fare il tifo per il suo “Ama” (con l’eccezione del 2021, quando il teatro Ariston era vuoto per le restrizioni del Covid).

Giovanna Civitillo e Amadeus sono una coppia da oltre 20 anni e hanno un figlio adolescente, Josè. La coppia è molto unita e condivide tutto, compreso un profilo sui social media. Tuttavia, il profilo è tecnicamente di Giovanna Civitillo, poiché Amadeus non è in grado di navigare sui social media.

I due si sono conosciuti nel 2002 durante la registrazione del programma l’Eredità. Lui era il conduttore, mentre lei era la sua ballerina e valletta, oltre che la protagonista del gioco “La scossa”. Per mesi il pubblico ha pensato che tra i due potesse esserci qualcosa, soprattutto per il modo in cui il conduttore guardava Civitillo, e infatti alla fine i due hanno ufficializzato la loro relazione.

Quando si sono conosciuti, lei aveva solo 25 anni e lui 40: “Lui è stato un gentiluomo con me, dandomi le attenzioni che non ricevevo dai coetanei. È stato un grande amore che ci ha travolti. La fortuna nella vita è trovare l’altra metà della mela, a noi è successo”, ha raccontato più volte la donna, svelando anche alcune curiosità sull’inizio della storia d’amore.

“A dire la verità la storia non è iniziata subito, l’ho fatto soffrire”, ha detto qualche tempo fa in un’intervista a “Verissimo”. “È stato un corteggiamento lento: Avevo notato che provava dei sentimenti, ma ho fatto finta di niente. Pensavo che non sarei mai stata insieme a un conduttore. Invece l’amore è sbocciato sotto le telecamere, lentamente: mi sono accorta che non vedevo l’ora di andare a lavorare perché volevo vederlo”, ha ammesso la Civitillo, che prima di incontrare Amadeus aveva un solo grande amore: la danza.

“Facevo parte di tutti i corpi di ballo, sia Rai che Mediaset, quello che volevo fare da bambina”, ha raccontato qualche tempo fa a “Domenica In”.

“L’incontro con Ama ha stravolto la mia vita: sì, è stata la fine della mia carriera, possiamo dirlo, ma con lui ho realizzato il mio vero sogno, che è quello di costruire una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso”, ha aggiunto la donna.

Nell’estate del 2009 si è sposata, con rito civile, con Amadeus. Il matrimonio con rito religioso, invece, è stato celebrato nel luglio 2019, dopo che il conduttore aveva ottenuto lo scioglimento del suo primo matrimonio con Marisa Di Martino, madre della sua prima figlia, Alice.