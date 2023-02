Chi è Giovanni Angiolini compagno di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha attualmente una relazione con Giovanni Angiolini. È nato a Sassari nel 1981 ed è un chirurgo. Ha trascorso l’infanzia a Cagliari, ma si è laureato in medicina all’Università di Sassari con il massimo dei voti.

Giovanni lavora anche come personal trainer. In seguito si è trasferito a Roma per specializzarsi in Chirurgia Ortopedica. Come medico, è specializzato in ortopedia e traumatologia, ma si è fatto conoscere anche come consulente sui social media e in TV. Nel 2015 è stato concorrente del Grande Fratello e ha condotto il programma Buonasera Dottore su TV2000.

Vita privata

Lo ricordiamo per la sua stretta relazione con Mary Falconieri al Grande Fratello. Dopo la loro rottura, Angiolini ha iniziato a frequentare Nieves Bolos e successivamente è stato legato a Giulia Salemi. Nel 2022 è balzato agli onori della cronaca per un presunto flirt con Michelle Hunziker.

Dopo essere stati beccati dai fotografi una volta, i due sono stati nuovamente beccati durante quella che sembrava essere una “luna di miele” a Parigi. Chi ha pubblicato le foto dei due che si baciano. Dopo la recente separazione della Hunziker dal marito Tomaso Trussardi, è stata avvistata con un chirurgo ortopedico. Angiolini si è recentemente recato in Messico per lavoro, ma ha fatto tappa a Parigi per vedere Michelle.