Chi è Giovanni Baglioni figlio di Claudio Baglioni? Età, lavoro, fidanzata e madre

Giovanni Baglioni è il figlio di Claudio Baglioni nato dal matrimonio con la prima moglie Paola Massari. Il ragazzo ha deciso di seguire le orme del padre diventando chitarrista e musicista. Ospite del programma L’Ora Solare in onda su Tv2000, il giovane figlio d’arte ha raccontato com’è stato crescere con un papà come Claudio Baglioni. “Mio padre non mi ha insegnato a suonare, ma le mani sulla chitarra le mettevo da bambino, poi con serietà e vero trasporto le ho messe molto tardi. A parte qualche studio da bambino e qualche esperienza nei locali in età adolescenziale, più o meno verso i 21 anni ho iniziato a suonare la chitarra acustica” – ha confessato.

Il figlio d’arte ha poi confessato cosa prova quando suona. “Mi concentro contemporaneamente sul messaggio e sulla storia che c’è dietro una composizione strumentale. C’è una storia fatta di emozioni e parole che io elaboro e sento, per poi tradurle in note attraverso le mie mani. Ma c’è anche la sensazione di ciò che sta accadendo intorno a me, che ha una grande rilevanza su come viene condotta la serata. In un paio di occasioni mi sono sentito come un pifferaio magico, che li guidava perché si fidavano di me”.

Giovanni Baglioni è felice di riferire che suo padre Claudio Baglioni è un uomo molto generoso.

Non è facile essere figlio di Claudio Baglioni, ma Giovanni Baglioni lo sa bene. Parlando proprio di suo padre, ha detto: “è uno che non regala, anzi a volte sminuisce un po’ con la tenerezza, l’affetto e lo scherzo, ma tende a porre dei limiti, so per certo che ogni gratificazione ogni complimento e ogni parola di conforto e di riconoscimento che mi ha dato me li sono veramente guadagnati”. In chiusura Giovanni Baglioni ha spiegato: “Da ragazzo non avevo problemi mentali poi sono cresciuto e ho iniziato ad avere qualche problema, ma sono maturato”.

Infine ha pubblicato il suo nuovo album e ha detto: “Mi sono impegnato molto in questo album, e a volte è stata dura. Ero molto insicuro e non ero sicuro di doverlo pubblicare. Ma sono contento di averlo fatto, perché ne sono davvero orgoglioso”.