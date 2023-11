Chi è Giovanni Caruso l’avvocato di Filippo Turetta: è conosciuto per il processo agli ex vertici della Popolare di Vicenza

Giovanni Caruso: L’Avvocato che Difende Filippo Turetta

Il nome di Giovanni Caruso è emerso in primo piano, in quanto è l’avvocato che sta difendendo Filippo Turetta, il giovane di 22 anni accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Ma chi è veramente Giovanni Caruso, e quali sono le sue esperienze legali di rilievo?

Una Carriera Illustre

La carriera legale di Giovanni Caruso è stata segnata da diversi casi di notorietà. Uno di questi è il processo contro gli ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, tra cui l’ex presidente Gianni Zonin. In questa vicenda, Caruso ha rappresentato l’amministrazione comunale di Vicenza, che si è costituita parte civile per il danno patrimoniale e di immagine subito a causa del collasso dell’istituto bancario.

Un Curriculum di Eccellenza

Caruso è avvocato dal 1999 ed è iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Padova. Oltre alla sua attività legale, ha una significativa presenza nel mondo accademico. È ordinario di Diritto Penale all’Università di Padova e dal 2015 è docente di Diritto Penale dell’Economia presso il Master post-universitario di secondo Livello “Giurista internazionale d’impresa” dell’Ateneo.





Il suo campo di expertise spazia su questioni finanziarie e amministrative, e ha difeso vari clienti in casi di rilevanza nazionale. Ha fatto parte del collegio difensivo degli ex sindaci di Abano e Montegrotto Terme, Luca Claudio e Massimo Bordin, accusati di tangenti legate alle Terme Euganee. Inoltre, ha difeso un ex dirigente dell’Università di Padova in un processo riguardante presunte tangenti nella manutenzione dell’Ateneo.

Un Ruolo Chiave nella Legge sulla Legittima Difesa

Caruso è stato consulente della Seconda Sottocommissione Giustizia del Senato durante la XVIII Legislatura, contribuendo all’approvazione della riforma in tema di legittima difesa. La sua vasta esperienza e competenza lo rendono un avvocato di spicco nel campo del diritto penale.

La sua attuale difesa di Filippo Turetta in un caso così complesso e delicato mette in evidenza la sua reputazione di professionista esperto e la sua dedizione alla giustizia.