Kimberly Bonvissuto Scomparsa da Lunedì: L’Appello Angosciato della Mamma

Un’ombra di mistero avvolge la scomparsa di Kimberly Bonvissuto, una giovane di 20 anni di Busto Arsizio, che non è più tornata a casa da lunedì scorso. La sua famiglia è nel tormento dell’incertezza, e la madre lancia un appello angosciato per ritrovare la figlia.

Le Circostanze Sospette

Kimberly aveva informato sua madre di uscire con sua cugina quella sera, ma la realtà potrebbe essere molto diversa. Invece di trascorrere la serata con la parente, sembra che avesse organizzato un incontro con un ragazzo sconosciuto. Questo incontro è avvolto nel mistero, e nessuno sa chi sia questo ragazzo o cosa possa essere accaduto dopo.

Un Messaggio Cruciale

Prima di sparire nel nulla, Kimberly aveva stabilito un piano con sua cugina per mantenere l’apparenza di essere insieme. Aveva inviato un messaggio alla cugina alle 21:30 dicendo che sarebbe tornata a casa tra mezz’ora. Tuttavia, da quel momento, è scomparsa e non ha più fatto sentire alcuna notizia su di sé.





Le Ricerche Disperate

Le ricerche per ritrovare Kimberly Bonvissuto sono in corso da cinque giorni consecutivi. Anche i cani molecolari sono stati impiegati nella speranza di trovare tracce che possano portare alla sua localizzazione.

L’Appello della Mamma

Dopo l’appello disperato del padre ieri, oggi è la madre di Kimberly, Graziana Tuccio, a rompere il silenzio. Con le lacrime agli occhi, implora: “Ancora nessuna notizia. Come ieri, come l’altro ieri. È una settimana che siamo in queste condizioni. Senza sapere, con la paura, la preoccupazione di non sapere dove sia Kimberly, di non sapere come stia mia figlia. Siamo terrorizzati: Kimberly non si era mai allontanata senza farci più avere sue notizie. Ti prego facci sapere come stai, torna. Poi supereremo tutto insieme.”

La comunità è in apprensione e spera che Kimberly venga ritrovata sana e salva al più presto, mentre le indagini per svelare il mistero della sua scomparsa continuano.