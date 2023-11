Chi è Giuseppe Barboni fidanzato di Nina Moric

Un Nuovo Capitolo per la Modella Croata

Nina Moric, la celebre modella originaria della Croazia, sembra aver aperto un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo essersi recentemente riavvicinata al figlio Carlos Maria Corona, Nina ha deciso di dare un’altra possibilità all’amore. Il suo cuore batte ora per un noto imprenditore marchigiano, Giuseppe Barboni, un nome ben conosciuto nel mondo degli affari grazie ai suoi successi professionali, tanto da essere riconosciuto da Forbes. La loro relazione è stata suggerita da numerosi video apparsi sui social e da una dichiarazione di lui: “Nina è una delle donne più belle di questo secolo, Nina per me è anche più intelligente che bella”.

Giuseppe Barboni: Un Profilo di Successo

Nato nel 1987, figlio del noto avvocato Walter, Giuseppe Barboni è un imprenditore di successo. Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, guida da qualche anno la Luxury Private Group, una società leader nei servizi di lusso che spazia dal trading immobiliare allo yachting e ai servizi di concierge globale.

Barboni non è solo un uomo d'affari, ma anche un appassionato di sport da combattimento e una figura conosciuta nel mondo dello spettacolo grazie ai suoi legami con diversi attori di Hollywood e ai vari flirt con modelle e showgirl.





Un Business Man tra i Top 100 secondo Forbes

Barboni non è solo un imprenditore di successo, ma è stato anche selezionato da Forbes tra i 100 Business Man dell’anno. Molto spesso viene chiamato dalle maggiori Università a tenere docenze in luxury management. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Barboni “ha creato un impero nel mondo del lusso ed in Italia ha anche fondato la prima Società per Azioni leader nei servizi di lusso”.

Giuseppe Barboni ama gli sport da combattimento e ha gareggiato a lungo nella lotta a terra e nella boxe. Nonostante sia noto per le sue relazioni con attori di Hollywood e per i numerosi flirt con modelle e showgirl, sembra aver trovato l’amore vero con Nina Moric. In un video pubblicato dall’imprenditore, la modella ha scritto: “Ti amo, perché non ho bisogno di te”.

Solo poche settimane fa, Nina Moric aveva rivelato su Instagram di soffrire di agorafobia e di avere difficoltà a uscire di casa e a incontrare persone. “Non riesco a respirare in mezzo alla folla – aveva confessato – Non vorrei mai essere ritratta come DEBOLE, la verità è che vivo nella paura di chiunque si avvicini troppo”. Ma sembra che il brutto periodo sia alle spalle. Dopo il recente riavvicinamento con il figlio Carlos, ora è arrivato anche l’amore.