Chi è Giuseppe Oricci marito di Emanuela Folliero? Età, lavoro e figli

Giuseppe Oricci ha 61 anni. È sposato con la conduttrice e attrice Emanuela Folliero. I due si sono sposati nel settembre 2018 dopo 10 anni di fidanzamento. Entrambi hanno un figlio da una precedente unione. Quello di Emanuela Folliero si chiama Andrea ed è nato nel 2009 dalla relazione con l’imprenditore Enrico Mellano.

La presentatrice, ospite di Pomeriggio Cinque, ha rivelato che Giuseppe le ha chiesto di sposarlo davanti ai loro figli con un mega bouquet di rose rosse. Ha detto che è stata una vera gioia.

Il primo incontro

Il primo incontro tra Oricci e la Folliero è stato raccontato dalla conduttrice a Storie Italiane.

Pino e io abbiamo vissuto vicini per anni ma non ci siamo mai visti perché andavamo in posti diversi. Ci siamo però incontrati in vacanza e da lì la storia è andata avanti lentamente, perché non ero pronta per il tipico invito a cena. Pino è una persona seria e affidabile che si è innamorata di mio figlio prima di innamorarsi di me.