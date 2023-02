Chi è il fidanzato di Arisa?

Chi è il fortunato ragazzo di cui si è innamorata Arisa? Non conosciamo ancora l’identità dell’uomo che ha conquistato il suo cuore, ma sappiamo che non è più Vito Coppola. Arisa si è aperta con la rivista Gente e ci ha fatto sapere che ha voltato pagina e sta frequentando un’altra persona.

Ha ammesso che Vito Coppola è stato colui che le ha mostrato cos’è il vero amore, ma anche che amare qualcuno significa essere felici per lui anche se non si sta insieme. Sembra che Arisa stia conoscendo una persona speciale, ma non è ancora pronta a vuotare il sacco, limitandosi a dire che si tratta di un’amicizia molto profonda.

Il nuovo partner di Arisa è ufficialmente un anziano!

Arisa e Gente stavano chiacchierando quando Arisa annuncia improvvisamente: “Ho un legame speciale con un ragazzo un po’ più grande di me. Ci stiamo conoscendo ed è una persona fantastica: colta, interessante, dinamica e stimolante. Ma non dirò altro su di lui… viene da un altro mondo, quindi spettegolare su di lui sarebbe troppo complicato!”.

Nella stessa intervista Arisa si è aperta sul suo sogno di diventare mamma, le piacerebbe avere un bambino anche se sta volando da sola. “Muoio dalla voglia di avere un piccolo. Se lo avessi sarei super devota a lui, farei in modo di capirlo sempre e di stargli vicino mentre cresce. Sono fondamentalmente una madre nel cuore. E non voglio mentire, mi piacerebbe avere un figlio tutto per me. Sai quanti miei amici sarebbero felicissimi di diventare zii!”.

Il papà di Arisa spera che lei trovi finalmente il vero amore, ma lei ha già detto addio a Vito Coppola ed è pronta a passare a cose più grandi e migliori!