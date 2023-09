Chi è il figlio di Lucio Battisti? Luca Filippo Carlo Battisti, uutto quello che c’è da sapere

Luca Filippo Carlo Battisti è il figlio dell’indimenticabile artista Lucio Battisti, scomparso nel 1998 a soli 55 anni. Oggi Luca ha 49 anni ed è nato dalla relazione tra Lucio e Grazia Letizia Veronese, che fu moglie e collaboratrice dell’artista. Anche lui si è dedicato alla musica, seguendo le orme del padre, ma con risultati meno eclatanti.

Lou Scoppiato: il nome d’arte di Luca

Luca ha adottato il nome d’arte di Lou Scoppiato e ha cercato di farsi strada nel mondo della musica, ma con scarso successo. Nato il 25 marzo 1973, proprio nel giorno in cui uscì l’album “Il nostro caro angelo”, si pensò inizialmente che il padre avesse dedicato il disco proprio al figlio. In realtà, questa leggenda fu smentita da Mogol, che rivelò che il titolo era critico nei confronti della chiesa.

La carriera di Luca

Luca ha vissuto a lungo in Inghilterra, dove ha fondato un gruppo punk rock chiamato Hospital, di cui era il frontman. Con la band ha inciso tre album, ma senza ottenere il successo sperato. Tra le sue passioni ci sono la musica dei Beatles e la pittura astratta. Nonostante il padre fosse una leggenda della musica italiana, Luca non cerca la notorietà ed è poco noto nel mondo dello spettacolo.

La lotta di Luca per i diritti d’autore

Dopo la messa in liquidazione di Edizioni Musicali Acqua Azzurra, Luca ha lottato insieme alla madre per evitare che i diritti di alcune delle canzoni più famose di Lucio finissero all’asta. “Le canzoni di mio padre non possono finire nelle mani di chiunque”, ha dichiarato. Dopo molti anni, lui e la madre hanno deciso di rendere disponibili i brani su Spotify e altre piattaforme.

La controversia con l’Amministrazione comunale di Molteno

Nel 2018 Luca è stato condannato a pagare 8mila euro di spese legali all’Amministrazione comunale di Molteno dopo aver organizzato un evento in onore del padre, ritenuto dalla giunta “mercantile e di bassa qualità”. Un fatto che fece molto scalpore all’epoca della diatriba e di cui non si parla da molto.

Nonostante le difficoltà incontrate nella sua carriera e la prematura scomparsa del padre, Luca continua a coltivare la sua passione per la musica e l’arte, cercando di fare il meglio possibile nel rispetto del grande patrimonio artistico lasciatogli in eredità.