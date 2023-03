Chi è il marito di Angela Finocchiaro?

Angela Finocchiaro e il suo compagno sono legati da un forte legame d’amore da molti anni, tanto da fargli guadagnare il soprannome di “marito segreto”.

Angela Finocchiaro, apprezzata attrice cinematografica e televisiva, ha iniziato la sua carriera in teatro, dove si è esibita anche come comica, prima di passare al mondo del cabaret. Da quando ha iniziato ad apparire al cinema e in televisione, pur continuando a recitare sul palcoscenico, è stata premiata con due David di Donatello, un Nastro d’argento e quattro Ciak d’oro.

Dopo aver collaborato con Maurizio Nicchetti fin dal suo debutto sul grande schermo nel 1979, la Finocchiaro ha continuato a partecipare a spettacoli teatrali, trasmissioni televisive e cabaret. Ha ottenuto un notevole successo con i suoi monologhi e ha partecipato a numerosi programmi televisivi e film. La Finocchiaro è molto riservata sulla sua vita privata, ma si sa che si è sposata dopo un lungo fidanzamento e risiede in Toscana con le due figlie in una villa immersa nella natura.

Il misterioso marito di Angela Finocchiaro

Il marito di Angela Finocchiaro, Danilo, è un attore particolarmente attivo in teatro. La coppia ha convissuto per oltre 17 anni prima di decidere di sposarsi, facendo ipotizzare ai media una possibile unione con l’attore e comico Claudio Bisio. I due hanno collaborato a diversi progetti, spesso interpretando marito e moglie, e sembra che Bisio conosca bene Danilo e che i due abbiano un rapporto stretto. Per il resto, di Danilo non si sa molto altro, tanto da fargli guadagnare il soprannome di “marito segreto”.