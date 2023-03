Chi è il marito di Francesca Reggiani? Nome, età, figli, lavoro e vita privata

Avete mai sentito parlare della bravissima Francesca Reggiani? Stiamo parlando di un’attrice di grande talento che ha saputo sfruttare la sua ironia per affermarsi nel mondo della comicità e del cabaret. Scopriamo qualcosa su questa donna straordinaria e su suo marito.

Chi è Francesca Reggiani?

Francesca Reggiani è un’attrice comica nata a Roma nel 1959. Da ragazza frequenta il corso di arti sceniche di Gigi Proietti e si diploma. Ha poi avuto la possibilità di buttarsi nel settore televisivo, motivo per cui la troviamo nel programma La Tv delle ragazze. Qui tutti notano le sue tendenze comiche e, qualche anno dopo, entra a far parte del cast di Avanzi.

La ritroviamo poi in programmi famosi come Tunnel, La posta del cuore, Diabolik, Cocktail d’amore, Convenscion e Punti di vista. Grazie ai personaggi che interpreta, ottiene sempre più successo e riesce a entrare nel cast di fiction di successo come Medicina Generale e Lo zio d’America. Molto spesso è anche ospite di programmi televisivi, format in cui viene contattata per spiegare il ruolo di opinionista.

Ha partecipato a molti spettacoli teatrali famosi, tra cui Gatta Morta, Ladro di Razza, Quello che gli uomini dicono e Una nobile causa. Molto brava anche nelle imitazioni, è ricordata per aver interpretato personaggi come Alba Parietti, Sophia Loren, Carla Bruni, Antonella Clerici, Cristina D’Avena, Giorgia Meloni.

Se vi state chiedendo quanto guadagna Federica Sciarelli per aver condotto il popolare programma televisivo italiano “Chi l’ha visto?”, non chiedetevelo più! Abbiamo lo scoop sul suo stipendio, che sicuramente vi sorprenderà.

Chi è il marito di Francesca Reggiani?

Francesca Reggiani non ha successo solo sul fronte lavorativo, ma è appagata anche sul piano sentimentale. È sposata da diversi anni con un uomo non famoso e insieme hanno una figlia. Della sua vita privata, però, si sa ben poco, perché ama tenerla lontana dagli occhi del pubblico.

Chi è Francesca Reggiani? Continuate a leggere per scoprire la sua età, la vita privata, il marito e la carriera di attrice.

Nonostante il matrimonio sia finito, Francesca è rimasta in buoni rapporti con l’ex marito. Francesca è una donna riservata, ma è sempre più attiva sui social media, condividendo molti post con la figlia.