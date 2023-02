Chi è il padre dei figli di Valentina Persia

Valentina Persia ha fatto una confessione molto importante. Molte persone hanno posto una domanda a cui non è facile rispondere.

Valentina Persia è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione de L’Isola dei Famosi, colpendo i telespettatori per la sua simpatia, l’autoironia e la voglia di mettersi in gioco e di dimostrare il proprio valore. Insomma, Valentina Persia è indubbiamente tornata sotto i riflettori, anche se ha dovuto affrontare alcune critiche per i suoi commenti al noto reality show.

Ora la donna torna a far parlare di sé per la sua vita privata e per alcune scelte che hanno incuriosito i suoi fan. Questi ultimi la seguono da tanto tempo, da quando spopolava e faceva sorridere tutti a La sai l’ultima. Ma di cosa si tratta? Giusto per entrare nel dettaglio e nello specifico.

Valentina Persia è il padre dei suoi figli. La verità è che è una madre single.

In un’intervista alla rivista Chi, l’ex naufraga Persia ha ammesso di soffrire di depressione. “È stato il momento più difficile della mia vita. L’ho superato grazie ai miei amici, che mi sono stati vicini e non mi hanno mai lasciata sola”, ha dichiarato. La domanda ora è: chi è il padre dei due figli di Valentina? La risposta potrebbe essere più semplice di quanto si possa immaginare.

È necessario fare un vero e proprio tuffo nel passato e toccare la questione da cui molto probabilmente è scaturito il momento più complicato per lei, ovvero la scomparsa di colui che era il suo compagno, Salvo, morto dopo quattro anni d’amore. Valentina Persia divenne madre di due gemelli, Carlotta e Lorenzo. La donna si trovò quindi a gestire la maternità da sola. Un periodo in cui ha deciso di essere molto riservata, non avendo mai rivelato pubblicamente chi sia il padre dei suoi figli, nati nel 2015. Ed è da quel momento che è nato il suo disagio psicologico, che corrisponde al primo anno dei due bambini, a cui si è aggiunta anche un’operazione per la diastasi addominale. Fortunatamente, come detto, questo è stato messo alle spalle. Ma, ad oggi, del padre biologico dei bambini non si hanno notizie e certezze.