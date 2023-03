Chi è Ivana Lotito, che fa Michela in Sei donne? Età, carriera e fidanzato

Ivana Lotito torna in Rai come protagonista nella nuova fiction “Sei donne – Il mistero di Leila”. Nella serie, interpreta Michela, una chirurga ortopedica che deve affrontare un ambiente di lavoro tossico e un segreto inconfessabile. Ivana Lotito è nata a Manfredonia, in Puglia, il 19 luglio 1983. Ha trascorso l’infanzia a Corato, dove ha iniziato a frequentare le scuole di teatro. Dopo il liceo, si è iscritta al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e ha iniziato la sua carriera cinematografica con il suo primo film “I lacci dei ricordi” nel 2006.

La sua carriera cinematografica è stata costellata di successi, tra cui la miniserie “Il coraggio di Angela” e il suo ruolo in “Gomorra” come Azzurra, figlia del boss e moglie di Genny Savastano. Altri titoli importanti nella sua filmografia includono “Letters to Juliet”, “Loro chi?”, “La cena di Natale” e “Christian”.

Ivana è molto riservata riguardo alla sua vita privata. È sposata con Ferdinando Maresca e ha due figli, Edoardo e Diego. Ha parlato di essere spesso giudicata per il suo aspetto fisico e di trovare questa situazione estremamente frustrante. Tuttavia, questo non la ferma dal continuare a seguire i suoi sogni e dal realizzare i suoi progetti.

Ha numerosi progetti in programma per il 2023, tra cui la serie Disney + “Uonderbois” e “Birganti” per Netflix, dove interpreterà personaggi femminili forti e decisi. La carriera di Ivana Lotito è un esempio di perseveranza, talento e dedizione, e siamo certi che vedremo molte altre grandi cose da lei in futuro.