Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo fidanzata di Ultimo e figlia di Heather Parisi

Jacqueline Luna Di Giacomo è la compagna di Ultimo e la figlia di un noto personaggio televisivo italiano.

Da due anni Ultimo ha una relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della showgirl Heather Parisi e di Giovanni Di Giacomo. Nonostante la notorietà dei suoi genitori, Jacqueline ha mantenuto un basso profilo fino al 2019, quando ha fatto un commento sull’apparizione della madre nel programma televisivo di Barbara D’Urso, scatenando l’interesse del mondo del gossip. Tuttavia, Jacqueline si è rifiutata di approfondire la questione e non ha espresso alcun interesse a ottenere visibilità o a partecipare a un dibattito pubblico.

Nel 2021, Jacqueline e Ultimo hanno ufficializzato la loro relazione condividendo una foto su Instagram, e da allora Jacqueline ha lanciato il suo marchio di abbigliamento, Give me. Attualmente non si sa se Ultimo e Jacqueline stiano ancora insieme, dato che da mesi non sono attivi sui social media e Jacqueline non era presente a Sanremo.

L’ex fidanzata di Ultimo

Prima di Jacqueline, Ultimo aveva avuto una relazione con Federica Lelli, influencer romana laureatasi nel 1998. Dopo aver studiato all’estero in Francia, Federica Lelli ha intrapreso la carriera di modella e si è rapidamente affermata sui social media, dove ha accumulato un seguito di quasi 150.000 follower. Inoltre, ha creato progetti come “Love Story”, un format che mira a creare coppie attraverso vari scenari, un prodotto della pandemia che ha drasticamente alterato i rapporti umani e sociali. La relazione della coppia è stata tumultuosa, come dimostra l’esibizione di Ultimo a Sanremo 2019 di “I tuoi particolari”, canzone che racconta la loro rottura. Nonostante alcune riconciliazioni, alla fine i due hanno deciso di separarsi a causa degli immensi cambiamenti nelle loro vite.