Chi è Jasmine Carrisi figlia di Al Bano e Romina Power? Ultime notizie, fidanzato, età, biografia

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, è un personaggio noto nel mondo dell’arte italiano. Risiede a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, e attualmente si dedica alla carriera di attrice e cantante. Ha debuttato come attrice nel film di Lorenzo Raveggi La dama e l’ermellino, interpretando il ruolo di Isabella d’Aragona, duchessa consorte di Milano. Inoltre, Jasmine ha preso parte a diversi programmi televisivi, spesso accompagnata dalla madre Loredana. Più recentemente, ha partecipato come coach a The Voice Senior.

Biografia

Jasmine Carrisi è nata il 15 giugno 2011 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. È figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e ha un fratello minore, Al Bano Junior, detto “Bido”. Dopo aver completato gli studi, si è iscritta all’università di Milano, specializzandosi in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa.

La carriera

Nel 2018 Jasmine Carrisi ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo con la partecipazione al film in costume La dama e l’ermellino. Più tardi, nello stesso anno, ha calcato il red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Successivamente, diverse le apparizioni televisive, in particolare nei programmi di Barbara d’Urso Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Nel 2020 lancia la sua carriera musicale con il singolo Ego. Inoltre, nello stesso anno affianca il padre Al Bano come coach a The Voice Senior. Il 2021 segna l’uscita di Calamite, un singolo di Deny K con Kiko El Crazy nel brano Stikide.

Vita privata

Jasmine Carrisi fa parte di una famiglia numerosa che comprende Al Bano Junior, figlio del cantante e di Loredana Lecciso, oltre a Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, nati dalla relazione tra Al Bano e Romina Power, e Brigitta, nata dalla relazione tra Loredana Lecciso e Fabio Cazzato. In passato è stata fidanzata con Giuseppe Gaggiula, studente universitario pugliese, e dal 2020 è legata ad Alessandro Greco. Ha avuto anche una relazione con Pierangelo Greco, un tiktoker che nel frattempo ha scoperto il suo orientamento sessuale, e i due sono ora grandi amici, come ha rivelato la stessa Carrisi sui social media.