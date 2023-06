Chi è Jasmine Carrisi figlia di Albano? Età, lavoro e fidanzato - Controcopertina

Scopri la biografia, la carriera e la passione di Jasmine Carrisi, figlia del leggendario cantante italiano Al Bano Carrisi.

Chi è Jasmine Carrisi: Una Giovane Talento nella Musica e Recitazione

Età e Famiglia: Il Fardello e la Gloria di un Nome Famoso

Jasmine Carrisi è nata il 15 giugno 2001 a Cellino San Marco. Figlia dell’iconico cantante Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso, Jasmine è entrata nel mondo dello spettacolo come cantante e attrice. A soli 21 anni, porta avanti con orgoglio il nome della famiglia Carrisi.

Cresciuta in una delle famiglie più conosciute e chiacchierate nel panorama del gossip italiano, Jasmine ha dimostrato fin da piccola una grande passione per la musica. Ha un fratello minore, Al Bano Junior, conosciuto come Bido, e ha instaurato legami stretti con i suoi fratelli maggiori, frutto del matrimonio tra suo padre e Romina Power, oltre a Brigitta, figlia di una precedente relazione di sua madre.

Dopo aver affrontato momenti di fragilità e atti di bullismo dovuti ai continui gossip sulla sua famiglia, Jasmine ora è determinata a concentrarsi sulla sua carriera.

Trovare la Propria Strada: Studi e Soggiorno negli Stati Uniti

Dopo aver terminato gli studi, Jasmine ha deciso di andare negli Stati Uniti per esplorare nuove opportunità e definire il suo percorso.

Lavoro e Carriera: L’Eredità Musicale Continua

Seguendo le Orme di suo Padre nella Musica

Jasmine sta facendo passi da gigante nel mondo della musica, seguendo le orme di suo padre. Ha già all’attivo diversi singoli, tra cui “Calamite”, che ha riscosso un notevole successo.

Inoltre, ha fatto il suo debutto televisivo come giudice del talent show The Voice Senior su Rai Due, accanto a suo padre. Durante il programma, Al Bano ha esaltato il talento di sua figlia e ha espresso il suo stupore per le sue capacità musicali eclettiche.

Un Nuovo Volto nel Cinema

Non solo musica: Jasmine ha anche debuttato nel mondo del cinema all’età di 17 anni. Nel 2018, ha interpretato il ruolo di Isabella d’Aragona nel film storico “La Dama e l’Ermellino”, recitando accanto a Lorenzo Raveggi e Fabio Fulco.

Conclusione: Un Futuro Luminoso

Jasmine Carrisi, con il suo incredibile talento e la sua determinazione, è destinata a un futuro brillante nel mondo dello spettacolo. Continuando la tradizione musicale della famiglia e esplorando nuovi orizzonti come attrice, questa giovane stellina è sicuramente destinata a raggiungere vette straordinarie.