Chi è José figlio di Giovanna Civitillo e Amadeus

Amadeus è la vera star del Festival di Sanremo 2023. È coinvolto nell’organizzazione della kermesse musicale sia come conduttore che come direttore artistico. Nelle settimane precedenti al Festival, ha pianificato ogni dettaglio affinché la 73ª edizione sia un successo.

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più attesi della televisione italiana. Sono tanti gli ospiti che possiamo vedere nelle varie serate del Festival, e ci sono anche alcune curiosità in più. Tra queste c’è sicuramente quella che riguarda il figlio di Amadeus, José, nato dall’unione con Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Ma cosa sappiamo di più su José?

Alcune informazioni aggiuntive sul figlio di Amadeus.

In realtà, come molti sanno, José è il figlio di Amadeus. Quello che non è altrettanto noto, però, è che è il secondo figlio del famoso conduttore RAI. Il suo nome è José Alberto Sebastiani. Amadeus ha un’altra figlia da un precedente matrimonio, che è la sorella maggiore di José.

José è nato il 18 gennaio 2009 e oggi ha 13 anni. Il suo nome è ispirato a José Mourinho. Amadeus e suo figlio sono appassionati di calcio ed entrambi prediligono l’Inter Milan. Alcuni problemi di José ci sono stati durante la precedente edizione del Festival di Sanremo. Lo stesso padre ha raccontato che il ragazzo ha subito una drastica trasformazione perché mangiava continuamente ed era molto nervoso. Fortunatamente, però, i problemi di salute di José sono passati subito, perché dopo pochi mesi è tornato a essere un ragazzo pieno di vita.

Chi è la sorella di José? È l’altra figlia di Amadeus.

La figlia di Amadeus, Alice, ha 25 anni. Si è diplomata con ottimi voti all’Istituto Marangoni di Milano e ha come passione la moda, su cui punta anche la sua carriera.

Alice ha guadagnato popolarità sui social media negli ultimi tempi ed è una ragazza che ha avuto l’opportunità di viaggiare in molti luoghi del mondo. Ha potuto vivere anche a Londra e in Spagna.

Il rapporto che Amadeus ha con i suoi figli è molto speciale. Abbiamo visto Giovanna Civitillo, la sua amata moglie, in prima fila in alcune serate del Festival di Sanremo. Oggi ha una carriera di successo ed è molto attiva su Instagram. Con lei c’era anche il figlio Jose, che è molto complice del padre.