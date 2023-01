Chi è la fidanzata di Aka7even?

Siamo assolutamente entusiasti di saperne di più sulla vita romantica e sui flirt di Aka7even!

Nato nella vivace città di Napoli il 23 ottobre 2000, Luca Marzano, in arte Aka7even, è un ex concorrente dell’amato programma Amici di Maria De Filippi su Canale 5. La sua famiglia è numerosa e affettuosa, con Luca che è il più giovane di cinque figli. La sua famiglia è numerosa e affettuosa: Luca è il più piccolo di cinque figli. Il padre è un laborioso camionista e la madre una devota donna delle pulizie.

Durante la sua partecipazione ad Amici, ha avuto una relazione appassionata con Martina Miliddi, una ballerina di latino americano. Sfortunatamente, lei ha dichiarato i suoi sentimenti per il cantante Raffaele Renda, lasciando il cantante napoletano piuttosto ferito. Nonostante ciò, si dedicò alla musica. Dopo Miliddi, si sono diffuse voci di numerosi flirt, ma nessuno di questi è stato confermato. Recentemente, è stato collegato ad Alice De Bortoli, ex concorrente de Il Collegio, a causa di un avvistamento sospetto, un post su Instagram di Aka7even e un selfie con l’ex collegiale.

Il mio cuore può non battere per nessuno, ma il mio amore è condiviso ovunque! L’amore non è solo la persona con cui si sta, ma è vivere la vita con l’amore nel cuore. Sembra quindi che la cantante napoletana sia ancora single. Anche se si mormora che sia innamorato di una ragazza segreta, non ci sono prove di questo sul suo profilo Instagram. È possibile che Luca stia tenendo la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico per permettere ai suoi fan di concentrarsi sulla sua musica? Non ci resta che aspettare e vedere se il Festival di Sanremo 2022 ci svelerà qualche altro segreto!