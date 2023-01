Carlo Di Francesco. chi è il marito Fiorella Mannoia

Dopo 15 anni felici, Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia si sono finalmente uniti in matrimonio il 22 febbraio 2021. Produttore musicale ed ex professore del talent show Amici, Carlo è una forza da non sottovalutare. Fiorella Mannoia ha conosciuto il marito nello stesso ambito professionale e la loro relazione ha fatto parlare di sé nel mondo dello spettacolo a causa dei 26 anni di differenza di età. Il loro amore reciproco è innegabile e la loro unione va celebrata!

Carlo Di Francesco non ha mai pensato di lasciare Fiorella Mannoia, dichiarando di essere una coppia decisa a sfruttare al massimo la propria relazione, cosa non comune nel mondo dello spettacolo. A 41 anni, Carlo è diventato un apprezzato professore di canto nella tredicesima stagione di Amici. Prima di apparire in televisione, il marito di Fiorella Mannoia era un polistrumentista di percussioni. Il suo entusiasmo si è acceso durante un viaggio d’istruzione a Cuba quando aveva 18 anni.

Sono assolutamente innamorata di Carlo Di Francesco e delle ex fiamme di Fiorella Mannoia!

Carlo Di Francesco è l’unico e il solo per Fiorella Mannoia; la loro relazione è una delle più forti e significative per l’artista. La vita sentimentale di Fiorella è stata costellata di uomini e relazioni: tra gli anni ’70 e ’80 è stata legata al collega Memmo Foresi. Poco dopo è stata legata a Piero Fabrizi, con cui ha condiviso 20 anni d’amore. L’artista non ha mai sentito il bisogno di conformarsi allo stereotipo dell’avere figli; è fermamente convinta di non volerne. A questo proposito ha dichiarato con passione: “A un certo punto li volevo, ma non sono mai arrivati. Oggi non mi mancano affatto”.

Fiorella Mannoia non si è mai sottratta al divario di età di 26 anni tra lei e Carlo Di Francesco. Ha sempre sostenuto che il partner perfetto deve essere più giovane, ma più maturo della sua età. Questa è stata la forza trainante della relazione segreta della coppia, che dura da oltre 20 anni. L’amore tra i due è culminato in una cerimonia nuziale il 22 febbraio 2021, diventando così la relazione più lunga che la cantante abbia mai avuto.