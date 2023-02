Chi è la mamma di Paolo Ruffini?

Paolo Ruffini è oggetto di gossip da quando è finita la sua relazione con Diana Del Bufalo. Sapevate che su di lui circola una brutta voce? Scopriamo chi ha iniziato.

Paolo Ruffini è un noto attore e regista che oggi compie 43 anni. I suoi film più famosi sono i cinepanettoni Natale a Miami, Natale a New York, Natale a Londra e Natale col Boss. Ha preso parte anche alla saga Malchi contro Femmine ed Ex. In TV Paolo Ruffini ha iniziato con MTV, lo ricordiamo in Hitlist Italia, per poi raggiungere il vasto pubblico della prima serata con Colorado.

Pochi sanno che l’attore Paolo Ruffini ha esordito non solo su un’emittente musicale, ma anche al cinema con Ovosodo di Paolo Virzì nel 1997. Si dice che Ruffini e l’attrice Diana Del Bufalo abbiano iniziato la loro relazione quando lui era ancora sposato, anche se entrambi hanno sempre negato. Secondo la Del Bufalo, si sono lasciati a causa dei tradimenti di lui.

È interessante notare che da anni circola su Internet la voce che Paolo Ruffini abbia ottenuto il suo ruolo solo perché figlio di un pezzo grosso della televisione italiana. Vediamo se c’è del vero e cosa ha da dire l’attore al riguardo.

Paolo Ruffini è stato spesso paragonato a sua madre, Fatma Ruffini. Sia sui social media che molti anni fa, quando erano diffusi i blog di fandom, gli haters lo attaccavano ferocemente, definendolo un attore raccomandato senza talento che aveva raggiunto il successo grazie alla madre famosa. L’equivoco è stato frutto di un’omonimia che ha alimentato per anni le calunnie contro l’attore che invece ha un lungo curriculum.

Paolo Ruffini è nato a Livorno da genitori Francesco e Cristina. Non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo. In un’intervista ad Avvenire ha parlato del suo film Perduta-mente, che tratta il tema dell’Alzheimer. Ha raccontato che suo padre non soffriva di questa malattia, ma che negli ultimi mesi della sua vita ha perso la lucidità a causa dell’età avanzata. Lo stesso Paolo Ruffini ha detto che i genitori vanno goduti quando sono ancora vivi.

Francesco, il padre di Paolo, è morto il 23 febbraio di quest’anno. Sua madre si chiama Cristina Ruffini e ha sempre vissuto una vita lontana dai riflettori come donna di valori e di altri tempi. Quindi la madre di Paolo Ruffini non è Fatma. L’equivoco nasce dall’omonimia del cognome. La donna è un’autrice di successo molto famosa, soprattutto per Mediaset firmando programmi cult come Stranamore, Karaoke, Scherzi a Parte e Camera Café e diventando poi produttrice indipendente.

Lo stesso Paolo Ruffini ha sfatato la bufala sui social media, rispondendo agli haters già sette anni fa. Ecco le sue parole: “Per la cronaca, mia madre si chiama Cristina. Non conosco Fatma Ruffini e non ho mai lavorato come DJ”.