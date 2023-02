Chi è la misteriosa fidanzata di Marco Mengoni?

Marco Mengoni è fuori dal mercato! La star, solitamente riservata, è stata avvistata con un uomo misterioso dalla rivista Chi, scatenando le voci di una nuova storia d’amore!

Marco Mengoni fidanzato

Marco Mengoni è fuori dal mercato! Anche se tende a tenere nascosta la sua vita privata, è stato avvistato in giro con un uomo misterioso dai paparazzi del settimanale Chi. Tuttavia, non ha ancora confermato o smentito le voci sulla sua vita sentimentale. Quello che sappiamo per certo è che, come ha recentemente rivelato in un’intervista a Il Corriere, non ha intenzione di condividere alcun dettaglio della sua vita privata, almeno per ora.

L’intervista

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Mengoni ha dichiarato di aver lavorato duramente per costruire se stesso e di essere ora felice di essere vaccinato contro simpatie e antipatie. Non sente il bisogno di condividere la sua vita privata sui social media e ritiene che sarebbe inutile mischiare carriera e vita privata. È orgoglioso di fare il suo lavoro e di essere sotto i riflettori, ma vuole proteggere chi gli sta vicino.