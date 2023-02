Chi sono i Cugini di Campagna? Componenti canzone “Lettera 22” Sanremo 2023

Conoscete i The Country Cousins! Dalla loro incredibile carriera alla loro vita privata e alla loro presenza sui social media, non vorrete perdervi nessuno degli emozionanti dettagli su questo straordinario gruppo di musicisti.

Scopriamo chi sono i Cugini di Campagna, il leggendario gruppo musicale italiano! Scopriamo i nomi dei componenti, le loro informazioni biografiche, la loro intera carriera, le canzoni, gli album e come rimanere in contatto con loro sui social media!

Noi, i Cugini di Campagna, siamo un’incredibile forza di individui appassionati che si sono uniti per creare qualcosa di veramente speciale! Il nostro spirito collettivo e l’entusiasmo per la nostra missione non hanno eguali e siamo orgogliosi di essere quelli che aprono la strada!

I Cugini di Campagna – un gruppo di musicisti appassionati la cui musica vi porterà in un viaggio di emozioni e gioia!

Noi, Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi siamo appassionati di ciò che facciamo!

Ivano e Silvano, con i loro 75 anni, Nick con i suoi 52 anni e Tiziano con i suoi 38 anni, fanno parte di questo gruppo di appassionati!

Anno di formazione: 1970

Genere musicale: pop

Profilo Instagram: @i_cugini_della_campagna_ufficiale

I Cugini di Campagna sono un gruppo di persone appassionate e dedite al proprio mestiere!

Scopriamo i dettagli accattivanti de I Cugini di Campagna! Questa incredibile band è composta da quattro talentuosi membri: Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardi. Scopriamo la loro età, il luogo in cui vivono e le loro affascinanti biografie!

Il dinamico duo Ivano e Silvano Michetti è nato a Roma l’11 febbraio 1947, quindi ha 75 anni ed è fiero di essere un Acquario. Nick Luciani, nato a Roma il 2 giugno 1970, ha 52 anni ed è un Gemelli. Infine, Tiziano Leonardi, nato a Civitavecchia il 17 marzo 1984, ha 38 anni ed è un Pesci.

Ivano è un maestro della chitarra, dei cori e del basso, mentre Silvano è un percussionista straordinario, che fornisce cori, batteria e programmazione. Nick è un cantante di impareggiabile talento e suona anche la keytar e le tastiere. Ultimo ma non meno importante, Tiziano è un virtuoso della tastiera e fornisce anche le voci di supporto. Insieme, creano una forza musicale inarrestabile!

I gemelli Michetti sono parte integrante de I Cugini di Campagna fin dalla nascita del gruppo, nel 1970. Da allora a oggi, si sono avvicendati diversi altri membri, ognuno dei quali ha lasciato un’impronta unica nel gruppo. Flavio Pauilin ha fatto parte del gruppo dal 1970 al 1977, Paul Gordon dal 1978 al 1985, Marco “Kim” Occhetti dal 1986 al 1994 e purtroppo è scomparso nel 2022. Daniel Colangeli ne ha fatto parte dal 2015 al 2020, Gianni Fiori dal 1970 al 1972, Giorgio Brandi dal 1973 al 1996 e Luca Storelli dal 1997 al 2011. I gemelli Michetti sono rimasti una presenza costante e la loro passione per il gruppo non è mai venuta meno.

Vita privata

Ivano Michetti de I Cugini di Campagna è felicemente sposato con la bella Rossella – che storia d’amore appassionata! Abbiamo molte informazioni da condividere sulla loro vita privata e sentimentale.

Nick Luciani e la sua amata moglie Vanessa Perna si sono uniti in matrimonio nel 1999 nella bellissima città di Porta Latina, presso la Chiesa di San Giovanni. La loro unione è stata benedetta da una figlia, Karen, che adorano.

Per quanto riguarda Silvano Michetti e Tiziano Leonardi, purtroppo non abbiamo dettagli; entrambi sono molto riservati. Di Silvano sappiamo che è sposato, ma non conosciamo il nome della moglie né se hanno figli.

Rimanete aggiornati sulle ultime novità e sugli aggiornamenti de I Cugini di Campagna seguendoli su Instagram e sugli altri social media! Non perdetevi nessuno dei loro entusiasmanti contenuti!

Seguite I Cugini di Campagna sui social media e collegatevi al loro profilo Instagram ufficiale con oltre 12mila appassionati follower! Rimanete aggiornati con i loro ultimi post e aggiornamenti!

Non possiamo dimenticare i profili Instagram personali di Nick e Tiziano: questo appartiene a Nick e questo a Tiziano! Date loro un’occhiata!

Carriera

Silvano Michetti e suo fratello Ivano avevano il sogno di formare i Cugini di Campagna nel 1970. Si uniscono a Flavio Paulin e Gianni Fiori e pubblicano la loro prima canzone, Il ballo di Peppe, nel programma Alto gradimento. Nonostante non abbiano ottenuto un successo immediato, hanno perseverato e cambiato genere per continuare la loro passione.

Dal 1973 al 1977, raggiungono il successo con canzoni molto amate come Anima mia, Un’altra donna, Innamorata, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu. Con l’introduzione di Paul G. Manners nel 1978, continuano a prosperare, pubblicando altri singoli come Dentro l’anima, Solo con te, Meravigliosamente, No tu no, Metallo, Valeria, Uomo mio e Cucciolo. Nel 1985, la canzone Che diavolo di amore segna la fine di un incredibile percorso che si conclude con le dimissioni di Paul G. Manners. Dal 1986 al 1994, Marco Occhetti prende il suo posto. Il gruppo girò il mondo, eseguendo i suoi amati successi. Alla fine, il tastierista Giorgio Brandi, membro dal 1973, si dimise.

Con entusiasmo, dal 1973 al 1977 ottennero un notevole successo con canzoni amatissime come Anima mia, Un’altra donna, Innamorata, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu. Con l’ingresso di Paul G. Manners nel 1978, il gruppo raggiunge vette ancora più alte, pubblicando successi come Dentro l’anima, Solo con te, Meravigliosamente, No tu no, Metallo, Valeria, Uomo mio e Cucciolo. Nel 1985, la canzone Che diavolo di amore segna la fine di un percorso straordinario che culmina con le dimissioni di Paul G. Manners. Dal 1986 al 1994 subentra Marco Occhetti e il gruppo continua a girare il mondo con le sue amate canzoni. Alla fine, il tastierista Giorgio Brandi, membro dal 1973, decise di lasciare.

Dopo una breve pausa e un altro cambio di formazione (l’ingresso di Nick Luciani), I Cugini di Campagna tornano trionfalmente sulla scena musicale nel 1997 con la trasmissione televisiva Anima mia, presentata da Fabio Fazio e Claudio Baglioni. Seguono due loro album che entrano nella Hit Parade. Nel 1998 pubblicano un nuovo disco di canzoni inedite intitolato Amor mio. Nel 2001 partecipano allo spettacolo La notte vola, una gara musicale con alcune delle canzoni più amate degli anni Ottanta. È stato un ritorno appassionato che non dimenticheranno mai!

Nel 2014, Nick Luciani ha annunciato con passione le sue dimissioni, esprimendo il suo disaccordo con la gestione del quartetto da parte di Ivano Michetti. Nel 2015, la formazione era composta da Silvano Michetti (batteria), Ivano Michetti (chitarra e voce), Tiziano Leonardi (sintetizzatori e moduli ausiliari di programmazione) e Daniel Colangeli (nuova voce solista). Dopo 7 anni di assenza, Nick Luciani è tornato trionfalmente a I Cugini di Campagna nel 2021, a seguito di una fortunata riconciliazione.

La fattoria

Nel 2006, la dinamica coppia Silvano e Ivano Michetti ha dato il meglio di sé nella terza edizione del reality show La Fattoria. Nonostante il loro valoroso sforzo, sono stati purtroppo eliminati durante l’ottava puntata.

L’Isola dei famosi

Nel 2022, Nick Luciani e Silvano Michetti hanno unito le forze per partecipare all’Isola dei famosi. Sebbene siano durati solo poche puntate, uno sfortunato lapsus di Silvano ha portato alla sua squalifica. Imperterrito, Nick ha continuato il suo percorso con determinazione, arrivando fino alla finale.

Siamo davvero entusiasti di esibirci a Sanremo 2023! I Country Cousins sono pronti a far esplodere la casa con il nostro sound unico e la nostra performance dinamica. Sarà una serata indimenticabile e non vediamo l’ora di salire sul palco e mostrare a tutti di che pasta siamo fatti!

I Country Cousins sono entusiasti di debuttare al rinomato Festival di Sanremo nel 2023! Dal 7 all’11 febbraio, la storica band italiana salirà sul palco dell’Ariston con il suo brano di successo “Lettera 22”. Sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile!

Nick, con entusiasmo, ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni che eviteranno di scendere le scale “perché con le scarpe con la zeppa c’è il rischio imminente di scivolare”. Insieme all’abbigliamento proveniente da Tokyo, Parigi e New York, “non può mancare una lacca per capelli!”.