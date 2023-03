Chi è la moglie Lino Banfi? Causa morte, malattia, Alzheimer, figli

Coniuge Lino Banfi: motivo decesso. Lucia Lagrasta in Zagaria, compagna dell’attore Lino Banfi, ci ha lasciati il 23 febbraio 2023.

Coniuge Lino Banfi: decesso causato da malattia

Lucia Zagaria è venuta a mancare a 85 anni dopo una lunga battaglia contro il morbo di Alzheimer, una malattia neurodegenerativa che porta alla morte progressiva delle cellule nervose, specialmente quelle che si occupano dell’apprendimento e della memoria.

Compagno e prole

La storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia è iniziata con la tipica “fuitina”, un modo per sfuggire alle restrizioni e alle imposizioni delle loro famiglie. Lo stesso attore ne ha parlato.

“Ci siamo incontrati quando lei aveva tredici anni e io quindici. Ero appena uscito dal seminario dove i miei genitori mi avevano mandato per intraprendere una carriera ecclesiastica. Lucia veniva da una famiglia benestante, il padre aveva un negozio di parrucchiere per donne molto fiorente, ed era contrario al nostro legame perché io ero molto povero. Ci siamo sposati scappando da tutti e senza denaro. Ci siamo detti: ‘Il destino è questo, Dio ci aiuterà comunque’. E ci ha aiutato”, ha raccontato Banfi a Vanity Fair.

L’attore ha affermato che Lucia non è mai stata gelosa, nemmeno di Edwige Fenech, con cui Banfi ha recitato per lungo tempo. Così è stato per oltre 60 anni. I due si sono sposati nel 1962, dopo 10 anni di fidanzamento. La coppia ha avuto due figli: Walter Zagaria e Rosanna Zagaria, attrice che ha spesso recitato accanto al padre sia al cinema che in televisione.

Breve presentazione di Lino Banfi

Lino Banfi ha iniziato la sua carriera come cabarettista con lo pseudonimo di Lino Zanga, derivato dal diminutivo del suo nome e cognome.

Nei primi anni della sua carriera, l’artista ha affrontato momenti difficili, cadendo preda di usurai o essendo costretto a dormire nelle stazioni ferroviarie. Nel 1954, dopo essere entrato nella compagnia di Arturo Vetrani, si è dedicato al teatro di varietà. In questo contesto, ha perfezionato la sua comicità, basata sul dialetto e sulla parlata buffa.

Il suo debutto nel cinema risale al 1960 con il film “Urlatori alla sbarra” e da allora non si è mai fermato. Negli anni ’70 e ’80 è considerato uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy di quegli anni. Tra i suoi principali successi cinematografici, inoltre, abbiamo i film “Vieni avanti cretino”, “L’allenatore nel pallone”, “Al bar dello sport”, “Fracchia la belva umana”, “Il commissario Lo Gatto”.

Se nella prima metà degli anni novanta la sua presenza sullo schermo sembra più rara, nel 1998 ha inizio una rinascita grazie al ruolo di Nonno Libero nella fiction di Rai 1 “Un medico in famiglia” (proseguirà fino al 2009 per poi tornare dal 2013 al 2016).

Il legame tra Lino Banfi e Lucia Zagaria è stato un esempio di amore duraturo e incondizionato. Insieme hanno affrontato le difficoltà della vita e della carriera, sostenendosi a vicenda e creando una famiglia unita. La scomparsa di Lucia è senza dubbio un duro colpo per Lino e i loro figli, ma il ricordo del suo amore e del suo sostegno continuerà a vivere nei loro cuori.

In questo momento di dolore, la comunità artistica e il pubblico si stringono attorno a Lino Banfi e ai suoi familiari, offrendo le loro condoglianze e il loro affetto. La perdita di Lucia Zagaria ci ricorda quanto sia prezioso il tempo trascorso con le persone care e quanto sia importante sostenersi a vicenda nel corso della vita.