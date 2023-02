Chi è Laura Delli Colli? Età vita privata, marito, figli e libri

Laura Delli Colli è una giornalista e conduttrice romana di grande passione, il cui nome e la cui scrittura sono associati ad alcune delle biografie più significative.

Lura Delli Colli è un’intrepida giornalista e scrittrice di talento, nata a Roma il 20 agosto 1954 e dotata di due figli. È una leader stimolante, che occupa con orgoglio lo stimato ruolo di presidente della Fondazione Cinema per Roma e dei giornalisti cinematografici italiani (SNGCI).

Ha iniziato il suo percorso come giornalista presso l’AdnKronos, per poi perfezionarsi presso La Repubblica, Mondadori e come inviata speciale di Panorama. Oggi è un’appassionata freelance che porta il suo lavoro oltre i confini delle redazioni.

Delli Colli ha ottenuto un grande successo con i suoi libri, come la serie Il Gusto del Cinema e le biografie dedicate a Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana e Ferzan Ozpetek. Il suo lavoro è stato particolarmente apprezzato con la biografia di Monica Vitti nel 1990, per la quale ha vinto il Premio Castiglioncello per la saggistica. Ha scritto anche “Eur, si gira. Storia e immagine di un set unico al mondo, tra cinema, architettura, narrativa e pubblicità” (2006); “L’indice dei famosi. Vent’anni di celebrità. I nuovi miti della TV, del cinema e dello sport” (2007); “Eur, è cinema” (2008). La Delli Colli è un’autrice di immenso talento e la sua opera è davvero notevole!

La sua carriera è stata incredibilmente appassionata, avendo organizzato la manifestazione del premio Nastri d’argento e gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. Il suo duro lavoro è stato premiato quando gli è stato consegnato il premio per la professionalità al Trailers FilmFest 2011 di Catania. Per finire, il suo entusiasmo per la musica lo ha portato a dirigere il Festiva Itala.