Chi è Laura Picardi? Età, lavoro, vita privata, Pechino Express e fidanzato

Laura Picardi è un’avvocatessa originaria di Torino che si prepara a partecipare a Pechino Express 2023. Conosciamola meglio attraverso la sua biografia e carriera professionale, nonché la sua vita privata.

Laura Picardi: biografia e carriera Laura Picardi è nata a Torino e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Non conosciamo la sua data di nascita esatta, ma sappiamo che ha trascorso gran parte della sua carriera lavorativa come avvocatessa civilista. Gestisce uno studio legale di famiglia e si concentra principalmente sulla consulenza e formazione presso associazioni sindacali.

Oltre alla sua carriera, Laura ha anche una grande passione per lo sport e pratica regolarmente yoga e trekking. La sua pagina Instagram, @larry_land_, documenta i suoi interessi e la sua vita privata, insieme alle sue amiche.

Laura Picardi a Pechino Express Laura parteciperà a Pechino Express 2023 insieme alla sua amica e collega Alessandra Demichelis, nota per la controversa pagina social DC Legal Show che documenta la sua vita professionale e privata. Le due formeranno la coppia delle Avvocatesse e dovranno affrontare dieci tappe lungo “la via delle Indie”, che durerà per tutta la durata del programma.

Laura Picardi: vita privata Non sappiamo molto sulla vita privata di Laura Picardi, poiché non ha condiviso molto sui suoi canali social. Dalle foto sul suo account Instagram, tuttavia, si può dedurre che lei ama trascorrere il tempo libero con le sue amiche. Non ci sono foto che la mostrano in compagnia di un partner, quindi potrebbe essere single.