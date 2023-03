Chi è “LDA” Luca D’Alessio? Età, altezza, figlio Gigi, fidanzata e amici

Luca D’Alessio, noto anche con il suo nome d’arte LDA, è un giovane e talentuoso cantante di 19 anni, originario di Napoli. La sua passione per la musica risale all’infanzia, grazie all’influenza del padre, il famoso cantautore Gigi D’Alessio. Luca ha iniziato a scrivere musica in seguito a un sogno, in cui una donna gli diceva una frase che ha subito annotato al suo risveglio: “ho perso il sorriso ed ho rubato il cielo per questo ho truccato i tuoi occhi di blu”.

LDA ha raggiunto il successo nel 2017 con il singolo “Orizzonte”, che ha spopolato sul web. Nel 2022, ha raggiunto un nuovo traguardo con il suo primo Disco di Platino per il singolo “Quello che fa male”. Il suo talento gli ha permesso di partecipare a “Amici 21”, dove, sebbene sia stato eliminato durante la sesta puntata del serale, ha continuato a lavorare duramente per perseguire i suoi sogni musicali.

Quest’anno, LDA ha partecipato a Sanremo 2023 con la canzone “Se poi domani”, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua dedizione alla musica. Il suo profilo Instagram ufficiale @lucadalessio_real è seguito da migliaia di fan che ammirano il suo talento e la sua dedizione alla musica.

LDA ha scelto di farsi conoscere con uno pseudonimo per evitare di godere del facile successo dovuto al nome del padre. Durante un’intervista, ha dichiarato di voler far capire che lui è un’altra cosa rispetto a suo padre e che hanno due stili e scritture differenti.

Dal settembre 2021, Luca è un concorrente di “Amici 21” e sogna di diventare conosciuto come Luca D’Alessio invece che come il figlio di Gigi D’Alessio. Ha dichiarato di aver dato troppa importanza all’amore nella sua vita e nella sua scrittura.

Luca è il terzogenito di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, e ha due fratelli più grandi e un fratellino più piccolo. Ha un rapporto speciale con suo padre, che lo ha voluto come collaboratore per il disco “Buongiorno” e lo sostiene incondizionatamente nella sua carriera musicale.

Luca D’Alessio, in arte LDA, è un cantante che ha raggiunto il successo grazie alla sua partecipazione ad “Amici 21”. Nel maggio 2022, ha pubblicato il suo primo album, intitolato semplicemente “LDA”, che contiene sette tracce con l’amore come filo conduttore. Il singolo dell’estate dell’album è “Bandana”.

Al momento, Luca è ufficialmente single, ma è stato avvistato spesso in compagnia dell’influencer Miriam Galluccio. Nonostante i rumors, nessuno dei due ha confermato o negato la relazione. In precedenza, Luca ha avuto una breve frequentazione con Elena Manuele, che è terminata per sua scelta.

Nel febbraio 2023, LDA e Miriam Galluccio hanno condiviso una foto su Instagram che sembra confermare la loro relazione.

LDA ha partecipato a Sanremo 2023 con la canzone “Se poi domani”, che parla del dolore che prova per la scomparsa di una persona cara. Nel corso della competizione, ha duettato con Alex Britti cantando “Oggi sono io” di Britti stesso. Durante le diverse serate di Sanremo, LDA ha ottenuto risultati variabili nella classifica generale provvisoria, posizionandosi rispettivamente al 24°, 15° e 15° posto. Tuttavia, al Fantasanremo 2023, ha ottenuto risultati decisamente migliori, classificandosi primo con 125 punti, quinta con 185 punti e quarta con 264 punti.

Luca D’Alessio, conosciuto come LDA, è un giovane cantante che sta prendendo parte all’edizione 21 di “Amici di Maria De Filippi”. LDA si presenta come un figlio d’arte e non vuole essere giudicato per questo. Tuttavia, Anna Pettinelli lo critica per la sua somiglianza con il padre e il suo stile di scrittura.

LDA ha avuto un inizio difficile nel programma, ricevendo una critica negativa da Rudy Zerbi durante i provini e poi contestando il consiglio di D.Whale sulla produzione del suo inedito. Tuttavia, LDA ha imparato la lezione e si è dimostrato essere un allievo dedicato e motivato. Nel corso del programma, LDA ha pubblicato diversi singoli di successo e ha partecipato al serale di “Amici”.

LDA ha avuto alcuni scontri con altri allievi e giudici durante il programma, ma ha sempre mantenuto il suo spirito e la sua passione per la musica. Tuttavia, alla fine è stato eliminato dal programma e ha lasciato “Amici” con una sensazione di gratitudine e successo.

LDA è un giovane talento con una grande passione per la musica e un forte desiderio di affermarsi come artista. Ha un amico stretto nel programma, Elena Manuele, con cui ha scritto un inedito insieme. LDA ha una lunga lista di ispirazioni musicali, tra cui Justin Bieber e il suo sogno di partecipare al Festival di Sanremo. È anche un giovane uomo molto affettuoso e ha fatto una dedica romantica al suo nuovo fratello quando suo padre ha avuto un altro figlio.