Chi è Leo Gassmann? Età, fidanzata, carriera, studi, X Factor e Sanremo 2023

Ecco il racconto completo del cantautore romano Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, tra fidanzata, carriera, studi, X Factor e Sanremo. Ulteriori dettagli sono disponibili alla lettura.

Leo Gassmann, cantautore italiano nato il 22 novembre 1998 a Roma e figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, si sta imponendo all’attenzione dopo il successo come vincitore di Nuove Proposte 2020. È prevista la sua partecipazione alla manifestazione musicale di Sanremo 2023. A 24 anni, Gassmann torna con una nuova canzone tra i Big, che ha creato molta attesa.

Fin da piccolo il cantante ha avuto la passione per la musica. A sette anni inizia a suonare la chitarra classica e a nove si iscrive al Conservatorio di Santa Cecilia. Dopo essersi inizialmente dedicato alla musica classica, ha spostato la sua attenzione sul canto.

Nel 2018 ha partecipato a X-Factor e si è guadagnato una piccola base di fan, arrivando alle semifinali con il suo singolo Feathers. Alla fine si è piazzato al quinto posto della competizione. Due anni dopo, ha partecipato alle “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo e ha conquistato il cuore del pubblico dell’Ariston con il brano Vai bene così. In un’intervista a Repubblica, ha rivelato che la sua canzone parla dell’importanza dell’accettazione di sé e del non arrendersi mai anche quando il mondo intorno a te sembra crollare. Sua madre stava preparando la pasta al sugo mentre lui era sopra il pianoforte, e fu allora che scrisse la canzone. Ha pensato che potesse essere un messaggio per molte persone, e in effetti lo è stato – durante Sanremo pubblicherà anche il suo primo album, Strike, contenente 13 brani.

Nel 2022, Leo Gasmann pubblicò un singolo intitolato “La mia libertà”, che rifletteva i tempi. Ha supervisionato personalmente la realizzazione del videoclip, che includeva filmati personali provenienti dall’archivio della sua famiglia, e il processo di montaggio è stato particolarmente toccante perché gli ha permesso di rivisitare i ricordi della sua infanzia. Leo ritiene che i bambini possiedano intrinsecamente un senso di libertà e uguaglianza e che tutti noi dovremmo sforzarci di imparare e proteggere il bambino che è in noi. Ha dedicato il video ai suoi genitori, che gli hanno inculcato l’importanza della libertà. Più tardi, nello stesso anno, Leo è stato ospite de Le Iene, dove ha parlato degli effetti della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina sulle giovani generazioni. Ha osservato che i giovani desiderano semplicemente abbattere i muri che li dividono e che i ventenni hanno la responsabilità di agire per colmare il divario tra cittadini russi e ucraini.

Leo Gassmann, il cantautore in gara tra i nomi di punta di Sanremo 2023, è fidanzato e non si conoscono dettagli sulla sua vita privata e sulla sua altezza.

Leo Gassmann è alto circa 1 metro e 70 centimetri. I suoi hobby sono la musica, lo sport, il surf e la Roma. È anche amico del rapper Anastasio, conosciuto a X-Factor. Il profilo Instagram di Leo è @leogass.official e da qualche anno gestisce il gruppo “A TUTTO GAS” su Telegram. Sul canale, poco conosciuto e che attualmente conta 704 membri, posta domande, video e messaggi ai suoi follower.

Non sono stati rivelati molti dettagli sulla vita sentimentale di Leo Gassmann, a dimostrazione del suo desiderio di privacy. Nonostante ciò, è noto per essere aperto e comunicativo con i suoi fan. Lo scorso febbraio, Leo è stato fotografato con Anna in un parco e nel 2020, secondo alcune voci, avrebbe avuto una relazione sentimentale con Enula Bareggi, cantante della scuderia di Amici 2020. Nessuno dei due musicisti ha confermato o smentito la notizia, lasciando sconosciuti i dettagli della loro relazione.

Il padre di Alessandro Gassmann ha festeggiato con gioia la sua laurea.

All’età di 23 anni, Leo Gassmann si è laureato con successo alla John Cabot University di Roma, situata nel quartiere Trastevere. La classe 1998 lo ha visto intraprendere parallelamente una carriera artistica. Il padre, Alessandro Gassman, ha immortalato il momento della cerimonia di proclamazione, indossando la toga ed esprimendo la sua gioia con le parole: “Il mio più grande premio”. ♥️♥️♥️”. La moglie Sabrina Knaflitz era presente e con orgoglio e felicità ha condiviso una foto con la didascalia: “Il volto della felicità? Il nostro”.

Leo ha assistito al salvataggio di un individuo di sesso femminile.

Poco dopo la laurea, il cantante si è trovato sotto i riflettori a causa di un incidente avvenuto a Roma. Leo ha soccorso una ragazza che era stata aggredita nel cuore della notte: “Non dimenticherò mai le sue grida. Se vi capita di trovarvi in circostanze come questa, non esitate a intervenire. Come esseri umani, abbiamo la responsabilità di aiutare i nostri coetanei nei momenti di difficoltà, anche se questo ci intimidisce. Mi rattrista pensare a quanto possa essere depravato il genere umano, ma credo nell’amore che è insito in ognuno di noi. Non abbiate paura di parlare o di chiedere aiuto. Non siete soli”.