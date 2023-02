Chi è Leonardo De Amicis? Età, lavoro, figli e moglie

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche questo lunedì – a partire dalle 14.00 su Rai 1 – Serena Bortone è pronta a regalare ai suoi affezionati telespettatori un momento di gioia e relax e, come di consueto, saranno numerosi gli ospiti in studio durante la puntata. Tra questi ci sarà il conduttore – che abbiamo visto nell’appena concluso Sanremo – Leonardo De Amicis. Se la sua biografia e la sua carriera professionale sono ben note e documentate, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Sabrina Marinangeli?

Sabrina Marinangeli è nata a Roma il 1° aprile 1972. Di segno Ariete, è una showgirl e cantante italiana. Ha debuttato nello spettacolo “G.B. Show n. 7”, in teatro con Gino Bramieri. Ha recitato anche in un noto programma che ha fatto la storia della televisione italiana, Non è la Rai. Marinangeli ha poi lavorato con grandi personaggi del mondo televisivo come Maurizio Costanzo e Pippo Baudo. Numerose sono state le sue apparizioni nel ruolo di corista in programmi come Domenica In, Buona Domenica o ancora il Maurizio Costanzo Show. Sempre come corista la donna ha fatto parte del programma Mezzogiorno In famiglia e dal 2018 al 2019 ha poi partecipato su Rai 1 al programma condotto da Amadeus Ora o mai più.

La coppia sta insieme da sei anni e sembra felice, anche se sono molto riservati sulla loro relazione. Leonardo è già padre di tre bambini: Sebastian, Giulia e Niccolò.