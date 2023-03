Chi è l’ex marito di Fiordaliso? età, lavoro, Matrimonio e i figli

Fiordaliso: ecco chi è l’ex consorte della cantante e il turbolento matrimonio vissuto. Scopriamo inoltre i figli della celebrità.

La storia di Fiordaliso coinvolge una delle voci più apprezzate e distintive della scena musicale italiana. Numerosi sono i successi indimenticabili dell’artista, la cui carriera è ben nota al vasto pubblico. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza del tumultuoso passato sentimentale della cantante, che ha attraversato un matrimonio estremamente travagliato e complesso: approfondiamo i dettagli.

Fiordaliso e il suo ex consorte

Tempo fa, la cantante ha condiviso la sua difficile storia a Domenica Live. Fiordaliso incontrò colui che sarebbe diventato suo marito a scuola; aveva 15 anni quando se ne innamorò e lui ne aveva 17. Rimasta incinta, si recò in un centro per ragazze madri e, una volta tornata, sposò il giovane, venendo allontanata dalla sua famiglia, poiché il padre non accettava quel matrimonio.

Paolo Tonoli è il nome dell’uomo che Fiordaliso sposò in gioventù. Un matrimonio che si trasformò in un incubo, poiché la cantante subiva regolarmente violenze da parte del marito e per molto tempo non riuscì a reagire. Quell’esperienza ha lasciato cicatrici profonde su Fiordaliso, che oggi incoraggia tutte le ragazze che vivono situazioni simili a lottare.

I figli di Fiordaliso

La cantante ha due figli: il primo, Sebastiano, nato quando aveva soltanto 15 anni, mentre il secondo, Paolino, nacque nel 1989. Entrambi i figli sono frutto del matrimonio con l’ex marito Paolo Tonoli, un’unione violenta e infelice.

Dopo anni di soprusi, Fiordaliso è riuscita a riprendersi; attualmente single, ha dichiarato di non desiderare affatto ritrovare l’amore, a causa delle profonde ferite lasciate dal passato.