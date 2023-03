Chi è Lorella Cuccarini? Età, carriera, biografia, marito, figli e vita privata

Esploriamo la vita privata della famosa showgirl Lorella Cuccarini, la ballerina e presentatrice con una passione per… Hugh Jackman!

Lorella Cuccarini è una delle showgirl, ballerine e cantanti più amate dal pubblico italiano. Scoperta da Pippo Baudo per Fantastico, il suo volto è diventato uno dei più riconoscibili in Italia. È stata sulla cresta dell’onda fin dagli anni ’80, quando ha cantato “La notte vola”. Nel 2018, ha fatto il suo debutto come attrice in “L’Isola di Pietro 2” e successivamente ha insegnato ad “Amici di Maria De Filippi”. Ma cosa c’è da sapere sulla showgirl? Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata, dai pettegolezzi alla sua famiglia.

Scheda di Lorella Cuccarini

Nome completo: Lorella Cuccarini

Data di nascita: 10 agosto 1965 a Roma

Segno zodiacale: Leone

Coniuge: Silvio Testi

Figli: Sara Capitta, Giovanni Capitta, Giorgio Capitta, Chiara Capitta

Genitori: Vero Cuccarini, Maria Persili

Fratelli: Maria Luisa Cuccarini, Roberto Cuccarini

Professione: Presentatrice, showgirl, ballerina

Social: Instagram

La biografia di Lorella Cuccarini

Nata a Roma il 10 agosto 1965 sotto il segno zodiacale del Leone, Lorella ha un fratello e una sorella. È sempre stata molto legata a sua madre, Marta Persili, che l’ha cresciuta da sola dopo che il padre, Vero, ha lasciato la famiglia nel 1975. A 9 anni, Lorella scopre la sua passione per la danza e si iscrive alla scuola di Enzo Paolo Turchi. Da lì comincia la sua straordinaria carriera.

Durante l’adolescenza, Lorella ha vissuto in condizioni economiche modeste e ha lavorato come pulitrice e segretaria presso un’accademia di danza per pagarsi le lezioni. La sua mamma è venuta a mancare nel 2002, una perdita dolorosa per Lorella, che ha sempre detto di aver messo in pratica gli insegnamenti di sua madre nell’educazione dei suoi figli.

La carriera di Lorella Cuccarini

La carriera di Lorella è piena di successi e riconoscimenti, come le 12 vittorie ai Telegatti. È stata una delle ballerine più amate di sempre e ha cantato alcune delle sigle più famose degli anni ’80, come “Liberi liberi” e “Vola”. Ha partecipato a Sanremo come presentatrice nel 1993 con Pippo Baudo e come cantante nel 1995 con il brano “Un altro amore no”. È stata anche una nota conduttrice, con programmi TV molto seguiti come “Paperissima” e “Buona Domenica” al fianco di Marco Columbro.

Nella stagione 2019-2020, conduce “La vita in diretta” su Rai 1 con Alberto Matano, ma alla fine della stagione rivolge pesanti accuse di maschilismo, svelando incomprensioni e divergenze che non erano trapelate in trasmissione. Nel settembre 2020, entra nello staff di “Amici” come insegnante di danza, seguito dalla cattedra di canto negli anni successivi. Questa esperienza rappresenta una rinascita per Lorella, che ha saputo mettersi in gioco dopo un addio turbolento alla Rai.

La vita privata e la carriera di Lorella Cuccarini

Durante la sua carriera, Lorella non è stata immune alle polemiche, come quelle con Alessandra Celentano a causa di un diverso metodo di insegnamento. Nel 2023, torna a Sanremo per cantare “La Notte Vola” nella serata delle cover insieme a Olly, un cantante in gara.

Nel 1991, Lorella sposa il produttore Silvio Testi e insieme hanno 4 figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara. La coppia ha superato un periodo di crisi dopo la perdita di entrambe le loro madri, ma hanno resistito e sono considerati una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo. Il loro segreto per mantenere la relazione è fare l’amore almeno due volte alla settimana. Lorella e la sua famiglia sono molto uniti e spesso vengono ritratti insieme in scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Nel suo passato, Lorella ha avuto solo tre fidanzati, come ha ammesso lei stessa. Questi includono il ballerino professionista Pino Alosa e Marco Columbro, con cui aveva solo un’amicizia nonostante i numerosi pettegolezzi.

Scopriamo di più sul Marito di Lorella Cuccarini, Silvio Testi

Silvio Testi, nato a Viterbo il 31 marzo 1954 sotto il segno dell’Ariete, è conosciuto anche con il suo vero nome Silvio Capitta. Ha una laurea in giurisprudenza ed è un produttore televisivo e musicale di successo, avendo firmato successi di artisti come Heather Parisi.

Dove abita Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini e la sua famiglia risiedono a Roma, nella zona di Castel de Ceveri. Anche se non ci sono informazioni sul patrimonio e sui guadagni della ballerina e conduttrice, Lorella spesso condivide su Instagram momenti della sua vita a Roma.

Curiosità su Lorella Cuccarini

Ha avuto una rivalità con la collega Alessandra Martines e Heather Parisi, tanto che nel 2016/2017 hanno condotto insieme lo show “Nemica Amatissima”.

È una tifosa della Roma.

Il suo uomo ideale è Hugh Jackman.

Ha un cane e un gatto: un pastore tedesco e un Maine coon.

Nel 2019 ha condotto “Grand Tour Linea Verde” su Rai 1.

Ha raccontato di aver avuto un episodio spiacevole con Mickey Rourke durante la premiazione del Telegatto.