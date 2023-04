Chi è Lorenzo Amoruso l’ex fidanzato di Manila Nazzaro: età, figli, lavoro e vita privata

Conosciamo Lorenzo Amoroso, il fidanzato di Manila Nazzaro, ex gieffina e vincitrice della 60ª edizione di Miss Italia nel 1999. Dopo essersi conosciuti su Twitter e essersi scritti per qualche mese, i due hanno stretto un legame intimo. Scoprite di più sulla vita personale e professionale di Lorenzo esplorando il suo background.

Nato a Bari il 28 giugno 1971, Lorenzo Pier Paolo Amoruso ha iniziato la sua carriera calcistica in giovane età. Ha anche una formazione di alto livello, avendo studiato psicologia e pedagogia, e se non avesse avuto tanto successo nel calcio, sarebbe diventato un insegnante.

Lorenzo Amoruso è stato a lungo affascinato dalle menti dei bambini e la sua ambizione è stata quella di insegnare nelle scuole elementari. Nella vita privata, da diversi anni ha una relazione con Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne.

Con un passato da latin lover, l’uomo ha avuto molte relazioni con donne del mondo dello spettacolo. Ma ora si dedica alla relazione con l’ex gieffina Manila Nazzaro, che a suo dire ha cambiato completamente la sua vita. Ha deciso di lasciarsi alle spalle la sua vita da scapolo e di concentrarsi sul rafforzamento della sua relazione con lei.

Lorenzo Amoruso: carriera e lavoro

Lorenzo Amoruso ha iniziato la sua illustre carriera calcistica con il Palese, la stessa squadra in cui è cresciuto nella sua città natale. L’esordio vero e proprio avviene nel 1988 con il Bari, per poi passare al Mantova e successivamente alla Vis Pesaro.

È arrivato il momento di scoprire la vera storia della separazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Non perdete l’occasione di scoprire la verità: leggete ora per scoprire cosa è successo davvero!

La carriera di Lorenzo Amoruso

Nel 1995, Amoruso passa alla Fiorentina e ha un impatto impressionante, portando la squadra alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa italiana nel 1996. Nel 1997 si trasferisce in Scozia per giocare con i Rangers e trionfa, vincendo tre campionati e quattro Coppe.

Scozia.

Nel 2002, Lorenzo è stato elogiato come il miglior giocatore della Scottish Premier League. È passato alla storia come il primo capitano cattolico di una squadra protestante, ma non si è mai sottratto alla sua fede, portando sempre un crocifisso al collo.

Scopri il dramma tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso! Scoprite cosa è successo davvero e perché.

Nel 2003 ha calcato i campi del Blackburn Rovers e nel 2008 è passato ai Cosmos, una squadra di San Marino. Come difensore centrale, era famoso per i suoi tiri dalla distanza. Dal 2010 al 2012 è stato dirigente della Fiorentina, per poi passare alla televisione, dove è diventato un influente opinionista sportivo e ha condotto diversi programmi sportivi.

Nel 2018 è stato concorrente di Celebrity MasterChef Italia2 e nel 2020 ha partecipato, insieme alla sua compagna Manila Nazzaro, a Temptation Island. Il celebre ex calciatore, ora dirigente sportivo di successo, ha anche pubblicato un libro autobiografico intitolato “La Confidential”.